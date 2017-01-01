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Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

  • Gaziantep İslahiye'den geçen Karasu Çayı'nın "siyah" akması ve köpürmesi üzerine bölgede inceleme başlatıldı.

  • İlçedeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısına balık tutmak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşlar, suyun siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti.

  • İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı. Alınan numunelerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce inceleneceğini kaydedildi.

  • Yetkililer, analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmamasını istedi.

  • Vatandaşlardan Burhan Temtek, yaptığı açıklamada, 20 yıldır hem piknik yapmak hem de balık tutmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

  • Çayın siyah aktığını gördüklerini anlatan Temtek, "Bir süre sonra suda köpükler de oluşmaya başladı. Pis su karışma ihtimaline karşı zabıtayı aradık. İnşallah geçici bir sorundur." diye konuştu.

  • Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

  • Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

  • Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

  • Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

  • Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

  • Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

  • Karasu Çayı artık 'adı gibi' akıyor

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