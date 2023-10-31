Karar yarın yürürlüğe giriyor! Öğrencilere 900 TL indirimle avantajlı telefon fırsatı

MediaTek P35 sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen Y16, kullanıcıların günlük işlerini ve eğlence ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor. 4GB+4GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve 64GB ROM kapasitesine sahip Y16’nın belleği, üçlü kart yuvası sayesinde 1 TB'a kadar da genişletilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar sevdikleri müzik, film, fotoğraf ve videolar için daima boş yere sahip oluyorlar. Telefonun 6,51 inç boyutundaki Halo FullView™ ekranı hem videolar hem de oyunlar için en iyi görüntülemeyi sunuyor. 5MP selfie kamera, 13MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan kamera seti ve yapay zekâ desteği ile telefon kullanıcıların fotoğraf ve videolar için tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.