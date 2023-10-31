2023-10-31 16:07:40 Karar yarın yürürlüğe giriyor! Öğrencilere 900 TL indirimle avantajlı telefon fırsatı
Hükümetin 7 milyon üniversite öğrencisine bir kereye mahsus olmak üzere cep telefonu desteğine dair karar 1 Kasım’da yürürlüğe giriyor. Şık tasarıma, güçlü performansa ve Android güncelleme garantisi ile uzun kullanım ömrüne sahip uygun bütçeli telefon sahibi olmak isteyen gençler, uygulama kapsamında vivo’nun Türkiye’de üretilen Y Serisi’nden kendilerine uygun modeli seçebiliyor. vivo; Y36, Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modelleri ile kullanıcılara seçim yapabilecekleri geniş bir avantajlı akıllı telefon yelpazesi sunuyor.