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Teknoloji-Bilişim
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Karanlık yapay zeka ürettiler

2023-05-20 19:37:21
Karanlık yapay zeka ürettiler

Yapay zekanın karanlık yüzü Dark Web tarafından üretildi. Dark Web tarafından eğitilen yapay zeka DarkBERT hakkında detaylı bilgi haberimizde.

#1
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

Üretken yapay zekalar her geçen gün artıyor.

#2
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

İnsanlar tarafından öğrenmenin ne demek olduğu öğretilen bu yapılar daha sonrasında kendi kendilerine bilgi aktarımı sağlayarak öğrenimlerine devam ediyorlar.

#3
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

Bugüne kadar hep “iyi ve yararlı olan” yapay zekaları konuştuk.

#4
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

Peki ya kötü olanlar? Yapay zekanın karanlık yüzü Dark Web’de geliştirildi. İşte Dark Web tarafından eğitilen DarkBERT hakkında detaylar…

#5
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

DarkBERT isim itibariyle gerçekten komik bir seçim. Fakat programın kendisi o kadarda samimi ve neşeli değil. DarkBERT tamamen Dark Web tarafından eğitilmiş bir yapay zeka.

#6
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

Yapay zekaların karanlık yüzünü temsil eden DarkBERT bu yapısı itibariyle internetin karanlık yüzünün de bir yansıması aslında.

#7
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

İnterneti gerçek dünya ve ağın içindeki ağ olarak tanımlanan Dark Web’i de paralel evren kabul etmek pekte yanlış sayılmaz. İnternet kullanıcıları için yararlı olarak tanımlanan ve geliştirilen yapay zekalar farklı yönde eğitilmeleri halinde DarkBERT gibi kötü niyetli de olabiliyor. DarkBERT’in kabiliyetleri hakkında şu an net bilgiler yok.

#8
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

Ancak Dark Web ve içerisindeki üyelerin yaptıkları işlere bakıldığında pekte temiz olacağı söylenemez. Çalıntı kredi kartı bilgileri, insan pazarı, silah satışları vb. olaylar için kullanılabilir. Dahası Dark Web içerisinde yetiştirilen siyah şapkalı hackerlar için eğitici bir araç olarak ta kullanılabilir. Yani konu yapay zeka olduğundan işin ucu bucağı yok diyebiliriz.

#9
Foto - Karanlık yapay zeka ürettiler

Dark Web içerisindeki katmanlı olarak adlandırılan yapıyı ele alırsak yapay zekanın da bu şekilde çalışması muhtemel. Yani sizin ağ içerisindeki konumuza göre yapay zeka hizmet verecek. Belirli katmanların belirli işlem sınırları olabilir. DarkBERT’i normal tarayıcı üzerinden deneyimlemekse imkansız. Çünkü Dark Web kendini normal ağlardan ve arama motorlarından soyutlamış bir alan. Dark Web içerisine girmenin tek yolu ise Tor vb. tarayıcılar kullanmak. Ancak bu da yeterli değil. Dark Web ağına ilk girişi sağlasanız da istediğiniz işlemleri yapabilmek için ağ içerisinde yeterince bilinir olmalısınız. Ayrıca Dark Web içerisinde çok sayıda dolandırıcı olduğunu da belirtmemiz gerekli.

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