Karanlık yapay zeka ürettiler

Dark Web içerisindeki katmanlı olarak adlandırılan yapıyı ele alırsak yapay zekanın da bu şekilde çalışması muhtemel. Yani sizin ağ içerisindeki konumuza göre yapay zeka hizmet verecek. Belirli katmanların belirli işlem sınırları olabilir. DarkBERT’i normal tarayıcı üzerinden deneyimlemekse imkansız. Çünkü Dark Web kendini normal ağlardan ve arama motorlarından soyutlamış bir alan. Dark Web içerisine girmenin tek yolu ise Tor vb. tarayıcılar kullanmak. Ancak bu da yeterli değil. Dark Web ağına ilk girişi sağlasanız da istediğiniz işlemleri yapabilmek için ağ içerisinde yeterince bilinir olmalısınız. Ayrıca Dark Web içerisinde çok sayıda dolandırıcı olduğunu da belirtmemiz gerekli.