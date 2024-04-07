Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

Karanfilin Saça Faydası! Saçın hacim kazanmasını sağlarİnce telli saça sahip olanlar karanfilin en çok bu özelliğini beğenecektir. Eğer saçınızdaki hacimsiz görüntüden şikayetçiyseniz hemen karanfil bakımı yapmayı denemelisiniz.2-Saç dökülmesini önlerSaçta stres başta olmak üzere düzensiz beslenme, hormonal sorunlar, ani kilo kaybına neden olan diyetler, bazı saç bakım ürünleri ve mevsim değişiklikleri gibi çeşitli sebeplerden ötürü zaman zaman dökülmeler yaşabiliyor. Saç dökülmesini kökten durdurmanın yolu elbette sebebini bulmak ve bu sebebi ortadan kaldırmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu sorunu yaşayan pek çok kişi bitkisel çözümler peşine düşüyor. Eğer siz de böyle bir arayış içindeyseniz, karanfil ile saçınıza bakım yaparak çok kısa sürede olumlu sonuç elde edebilirsiniz. Yeni saç oluşumunu hızlandırır! Biraz önce de bahsettiğimiz gibi saç dökülmesinin çeşitli nedenleri vardır. Ancak dökülen saç telinin yerine yenisinin gelmesi sadece saç köklerinin (folikül) sağlam kalması ile mümkündür. Karanfilin antibakteriyel özelliği, foliküllerin hava alabilmesini sağlayarak yeni saç oluşumuna yardımcı olur.4-Saçın hızlı uzamasına yardımcı olurDüzenli olarak karanfil bakımı yapılan saçta yeni saç oluşumuyla birlikte saç hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.5-Saça canlılık ve parlaklık kazandırırDüzenli aralıklarla karanfil kürü yapmak, saçınıza daha canlı ve parlak bir görüntü kazandırır. Saçtaki elektriklenmeyi önler! Kuaförden yeni çıkmış gibi pürüzsüz bir saçınız olsun istiyorsanız, gönül rahatlığıyla karanfil bakımını uygulayabilirsiniz.7-Yıpranan ve kırılan saçı onarırSaç kırıkları günümüzdeki pek çok kadının ortak derdidir. Saçınızı nemlendirerek bu kırıkların oluşmasını önleyebilirsiniz. Bunun için saçınızı yıkarken nemlendirici kullanmaya özen göstermeli ve yüksek ısılı işlemlerden kaçınmalısınız. Hızlı bir çözüm arıyorsanız, düzenli karanfil kürü uygulayarak saçınızın nemlenmesini ve kırıklarınızın onarılmasını sağlayabilirsiniz.8-Saça daha kolay şekil verilmesine yardımcı olur. Kolay şekil alan saç, tüm kadınların ortak hayali! Özellikle de işe gitmek için harcadığımız zamanı düşününce, saça şekil vermek işlemindeki süreyi kısaltmak istiyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza yine mucizevi ürün karanfil çıkıyor. Karanfil ile saçınıza düzenli bakım yaparak sabahları saç şekillendirmek için harcadığınız zamanı kısaltabilirsiniz. Saç köklerini güçlendirir! Sağlıklı saçın olmazsa olmazı güçlü saç kökleridir. Eğer saç kökleriniz güçlü değilse, en mucizevi bakımı bile uygulasanız istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Dolayısıyla saç bakımında ilk hedefiniz saç köklerinizi güçlendirmek olmalıdır. Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz karanfil bakımı hem saç köklerini güçlendirir hem de kolay yoldan sağlıklı saça kavuşmanızı sağlar. Karanfil bakımı ile nefes almaya başlayan saç derisi ve saç kökünde yağlanma, kepeklenme veya dökülme gibi sorunlar en aza iner. Tüm bu olumlu sonuçlarla birlikte saç derinizde kaşıntı veya mantar oluşumu gibi sorunları da önlemiş olursunuz. Nefes alan saç derisi ile saç diplerinin oksijen ihtiyacı karşılanır. Böylelikle dökülen saçların yenileri daha hızlı çıkar, saç daha çabuk uzar ve sağlıklı bir görünüm kazanır.