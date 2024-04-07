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Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

2024-04-07 14:13:23
Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

Pek çoğumuzun yemeklerde kullandığı, hoş kokusu ile tanıdığı baharat çeşidi olan karanfil hem beden sağlığımız hem de saçlarımız için oldukça faydalıdır. Karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen bu baharat, yüzyıllardır ağız kokusu ve diş ağrıları ile mücadelede kullanılmaktadır. Bu baharatın saç bakımında bilinen en önemli faydaları; saç kökünü beslemesi, saçı uzatması ve saça hacim kazandırmasıdır. Peki ya diğer faydaları ne Karanfil nasıl saklanır, nasıl seçilir saça ve sağlığa cilde yararları nelerdir araştıracağız.

#1
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

Karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen bu baharat, yüzyıllardır ağız kokusu ve diş ağrıları ile mücadelede kullanılmaktadır. Antibakteriyel özelliği vardır. Akne ve sivilce ile mücadelede etkilidir, cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Solunum yolları rahatsızlıklarına, öksürüğe ve strese iyi gelir. A, E ve B6 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, sodyum ve manganez, Omega 3 ve Omega 6 açısından zengindir.Saça onlarca faydası bulunan karanfil, saç bakımında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu baharatın saç bakımında bilinen en önemli faydaları; saç kökünü beslemesi, saçı uzatması ve saça hacim kazandırmasıdır.

#2
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

Doğru karanfili nasıl seçeceğiz ve gizleyeceğinizden bahsedelim. Karanfiller Nasıl Seçilir? Senelerdir baharat dükkanlarında ve aktarlarda karanfilleri görüyoruz. Genellikle tam halinde satılan karanfiller toz halinde bulabilirsiniz. Toz haline dönüşen karanfilin tesiri acilen kaybolabilir. Bu surattan lüzumlu oldu zaman evinizde kendiniz toz haline getirmelisiniz. Değişik yandan toz karanfilin içerisine başka baharat tozları karıştırabilirsiniz. Taze karanfili seçmek için baş parmak ve işaret parmağınızın arasına karanfilin çiçek başka bir deyişle baş kısmını koyup sıkıştırdığınızda burnunuza karanfil kokusu gelmeli. Doğru karanfili seçmenin yolu karanfili suyun içerisine koymaktır. Yukarıyada kalırsa nitelikli bir karanfildir ancak altlara düşerse bayatlamış ve niteliksiz olduğunu kavrayabilirsiniz. Bunlar nitelikli bir karanfili seçmeniz için size dayanakçı olacaktır. Peki, doğru ve nitelikli bir karanfil buldunuz ve aldınız. Konuta gittiğiniz zaman nasıl saklamalısınız? Karanfili Nasıl Saklanmalıyız ? Karanfilleri gizlemek için hava geçirmez bir sırça veya plastik kap kullanmalısınız. Karanlık serin ve kuru yerde saklamalısınız. Şayet ki öğüttüğünüz veya toz olarak aldığınız bir karanfil ise buzdolabına gizlemelisiniz. Toz karanfili süratli bir biçimde tüketmelisiniz.

#3
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

Karanfilin Saça Faydası! Saçın hacim kazanmasını sağlarİnce telli saça sahip olanlar karanfilin en çok bu özelliğini beğenecektir. Eğer saçınızdaki hacimsiz görüntüden şikayetçiyseniz hemen karanfil bakımı yapmayı denemelisiniz.2-Saç dökülmesini önlerSaçta stres başta olmak üzere düzensiz beslenme, hormonal sorunlar, ani kilo kaybına neden olan diyetler, bazı saç bakım ürünleri ve mevsim değişiklikleri gibi çeşitli sebeplerden ötürü zaman zaman dökülmeler yaşabiliyor. Saç dökülmesini kökten durdurmanın yolu elbette sebebini bulmak ve bu sebebi ortadan kaldırmaktır. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu sorunu yaşayan pek çok kişi bitkisel çözümler peşine düşüyor. Eğer siz de böyle bir arayış içindeyseniz, karanfil ile saçınıza bakım yaparak çok kısa sürede olumlu sonuç elde edebilirsiniz. Yeni saç oluşumunu hızlandırır! Biraz önce de bahsettiğimiz gibi saç dökülmesinin çeşitli nedenleri vardır. Ancak dökülen saç telinin yerine yenisinin gelmesi sadece saç köklerinin (folikül) sağlam kalması ile mümkündür. Karanfilin antibakteriyel özelliği, foliküllerin hava alabilmesini sağlayarak yeni saç oluşumuna yardımcı olur.4-Saçın hızlı uzamasına yardımcı olurDüzenli olarak karanfil bakımı yapılan saçta yeni saç oluşumuyla birlikte saç hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.5-Saça canlılık ve parlaklık kazandırırDüzenli aralıklarla karanfil kürü yapmak, saçınıza daha canlı ve parlak bir görüntü kazandırır. Saçtaki elektriklenmeyi önler! Kuaförden yeni çıkmış gibi pürüzsüz bir saçınız olsun istiyorsanız, gönül rahatlığıyla karanfil bakımını uygulayabilirsiniz.7-Yıpranan ve kırılan saçı onarırSaç kırıkları günümüzdeki pek çok kadının ortak derdidir. Saçınızı nemlendirerek bu kırıkların oluşmasını önleyebilirsiniz. Bunun için saçınızı yıkarken nemlendirici kullanmaya özen göstermeli ve yüksek ısılı işlemlerden kaçınmalısınız. Hızlı bir çözüm arıyorsanız, düzenli karanfil kürü uygulayarak saçınızın nemlenmesini ve kırıklarınızın onarılmasını sağlayabilirsiniz.8-Saça daha kolay şekil verilmesine yardımcı olur. Kolay şekil alan saç, tüm kadınların ortak hayali! Özellikle de işe gitmek için harcadığımız zamanı düşününce, saça şekil vermek işlemindeki süreyi kısaltmak istiyoruz. İşte tam da bu noktada karşımıza yine mucizevi ürün karanfil çıkıyor. Karanfil ile saçınıza düzenli bakım yaparak sabahları saç şekillendirmek için harcadığınız zamanı kısaltabilirsiniz. Saç köklerini güçlendirir! Sağlıklı saçın olmazsa olmazı güçlü saç kökleridir. Eğer saç kökleriniz güçlü değilse, en mucizevi bakımı bile uygulasanız istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Dolayısıyla saç bakımında ilk hedefiniz saç köklerinizi güçlendirmek olmalıdır. Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz karanfil bakımı hem saç köklerini güçlendirir hem de kolay yoldan sağlıklı saça kavuşmanızı sağlar. Karanfil bakımı ile nefes almaya başlayan saç derisi ve saç kökünde yağlanma, kepeklenme veya dökülme gibi sorunlar en aza iner. Tüm bu olumlu sonuçlarla birlikte saç derinizde kaşıntı veya mantar oluşumu gibi sorunları da önlemiş olursunuz. Nefes alan saç derisi ile saç diplerinin oksijen ihtiyacı karşılanır. Böylelikle dökülen saçların yenileri daha hızlı çıkar, saç daha çabuk uzar ve sağlıklı bir görünüm kazanır.

#4
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

Karanfil Kürü Nasıl Hazırlanır? Birçok bakım ürününde olduğu gibi, karanfilin saça faydalarını konusunda olumlu sonuç almak süreklilik gerektirir. Canlı, sağlıklı ve gür saçlara kavuşmak istiyorsanız, karanfil bakımını sadece bir-iki kere değil, düzenli olarak (haftada 1 kere) yapmanız gerekmektedir. Eğer çok hızlı sonuç almak istiyorsanız, karanfil kürünü 1 hafta boyunda her gün saçınıza uygulayın. İlk haftanın sonunda uygulama sıklığını yavaş yavaş azaltın; örneğin 2 günde bir yapın, bir sonraki hafta ise 3 günde bir şeklinde devam edin. 1 ay buyunca bu şekilde uygulama sıklığını azalttıktan sonra, uygulamayı saçınızın ihtiyacına göre haftada 1 veya 15 günde bir şeklinde sabitleyin.Karanfil bakımından istediğiniz sonucu alabilmeniz için kaliteli karanfil seçmelisiniz. “Nasıl anlayacağım aldığım karanfilin kaliteli olup olmadığını” diyorsanız, hemen size sırrını verelim! İlk olarak bakacağınız şey karanfilin görüntüsüdür. Karanfilin uç kısımları tomurcuklara göre daha koyu olmalıdır. Boyları iri ve tomurcukları açık renk olanları tercih etmeye özen gösterin. 10 gün sonra etkisini göstermeye başlıyor.

#5
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

Karanfilin Sıhhate Bereketleri! Karanfilin 6 faydası Karanfilin yalnızca baharat olarak aroma verme emeliyle kullanıldığını sanıyorsanız bu yazıda karanfilin yararını okuduğunuzda inanamayacaksınız! Karanfil yemek pişirmede, aroma vermede ve değişik emeller için yemeklerde yaygın olarak kullanılan bir baharat türüdür. Farklı olarak sigaralara emeliyle de ilave edilmektedir. Karanfilin yağı, antiseptik özelliktedir ve tıbbi emeller için kullanılmaktadır. Karanfil bileşiminin p-90’ı eugenol adlı bir bileşikten oluşmaktadır ve karanfilin güçlü, aromasını ve kokusunu verir. Baharat olarak mutfakta kullanmanın yanı sıra seçenek tıpta hastalıkları, sızıları rehabilitasyon etmek emeliyle bir hayli alanda kullanılmaktadır.

#6
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

1. Diş Sızısını Eksiltir Karanfil, diş sızısını eksiltir. Karanfili ağzınıza atın ve yumuşayana kadar dolaştırın. Ağrıyan dişinizin üzerinde yumuşayan karanfili dolaştırmaya çalışın. Diğer yöntem ise bir kaç karanfili tülbentin arasına koyun. Çekiçle veya başka bir ağırlıkla karanfilleri bölün sonra ise tülbenti ağrıyan dişinizin üzerine koyun. Yakalayabildiğiniz kadar ağzınızda bekletin. Unutmayın, diş sızınız için ilk yapmanız gereken bir diş doktoruna göstermektir. Ancak sızınızı geçiremediğiniz gidişatlarda karanfilden takviye almanız ağrıyı rahatlatacak. 2. Bulantı ve Kusmayı Geçirir Kusma ve bulantı geçici bir problem yediklerinizden kaynaklanabilir. yalnız mide ve bağırsak rahatsızlığınızın başlangıç bulgusu da olabilir. Öncelikle aralıksız yinelenen bir gidişatsa doktorunuza müracaat etmelisiniz. Sindirim sisteminde yaşanan problemlerin gerçek nedeni genellikle bakterilerdir. İlaçlar her zaman çözüm ve hafifleme sağlamayabilir. Bulantı, sindirim problemleriniz için natürel yollarla rehabilitasyon olmak istiyorsanız karanfil ve bal karışımı inanılmazdır. Çok daha öncekinden beri karanfil tozu ile bal karışımı bulantı için kullanılmıştır. Karanfil, anti-inflamatuar özelliğinin yanı sıra natürel anestezik tesire sahiptir. Bu tesir kusma sırasında mideden yukarıya olan hareketin tersine dönmesini sağlar. Natürel balın anti bakteriyel özelliği bakterilerle savaşmaya dayanakçı olur. Böylece mide de hafifleme sağlanır. Yapmanız gereken birkaç adet karanfili hırpalayarak toz haline getirin ve sonra bir tutam alıp 1-2 çay kaşığı doğal bal ile karıştırın. Bulantınız olduğu zamanlarda bunu yutabilirsiniz.

#7
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

3. Ağız Kokusunu Eksiltir Restaurantlarda ikram edilen karanfili öğreniyorsunuzdur. Nedeni, ağızdaki makûs kokuyu giderir. Makûs soluk, ağız kokusundan yakınıyorsanız karanfil size dayanakçı olacaktır. Taneleri ağzınızda çiğnemek güçlü ise yemeklerinize katarak kullanın. Dilerseniz meşrubatlara, meyve sularınıza, shakelere ekleyebilirsiniz. 4. Sinüziti İyileştirir Alerjisi olan fertler için semptomları eksiltmeye dayanakçı olabilir. Evde aromaterapi difüzörü var ise 3 damla karanfilin yağını difüzöre edin. Maksimum 20 dk süresince karanfil yağının kokusunu soluyun. Solunum yollarının açılmasına, solunumun çoğalmasına ve tıkanıklığın açılmasına dayanakçı olur. Solunum rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda yardım olabilir. evde difüzör yok ise karanfil yağını göğsünüzün 1-2 damla damlatın ve burnunuz, göğsünüz, sinüsleriniz arasında masaj yapın. Alıngan bir cilde sahipseniz Yoğunluğunu Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak eksiltin. Bir başka usul ise bir büyük bardak ılık suyun içerisine 2-3 damla karanfil yağı ilave edin. Solunum sistemine dayanakçı olmak, enfeksiyonları önlemek istiyorsanız gün içerisinde çay gibi bir defa içebilirsiniz. Alerji ve sinüs gibi problemlerin günlük yaşamınızı etkilemesini yasaklamak istiyorsanız alerjinizi çoğaldıran, mukus salınımını çoğaldıran ve inflamasyona neden olan besinleri günlük yaşamınızdan çıkartın. Bunların yerine rehabilitasyon olarak kullanabileceğiniz nebatsal kaynakları, baharatları kumpaslı olarak harcamaya çalışın. Ancak kullandığınız ilaçlar bunlara tesir edebilir, dikkat etkeniz zorunludur. Hekiminize danışmayı unutmamalısınız.

#8
Foto - Karanfili saçınıza sürerseniz...10 gün sonra neler olur? Karanfilin 6 faydası ve pratik bilgiler

5. Kabarıklık, Gaz Problemlerine Dayanakçı Vücutta gaz problemi bağırsak ve midede gaz ölçüsünün fazla olmasını sezilir. Bunun bir nedeni gaz alımının fazla olması veya yenilen besinlerde oluşan sindirim güçlükleridir. Hazmedilemeyen gıdalar, bakteriler tarafından gaz yapımına neden olur ve kabızlık alana gelir. Öncelikle gaz sorunu çok sık oluyorsa ve fark ettiğiniz bir yiyecek varsa 1 gün süresince o yiyecek ve ondan yapılmış olan değişik yiyecekleri beslenmenizden çıkarmalısınız. Neticesinde hafifleme yaşarsanız o yiyeceğe karşı sindirim kasveti sürüklüyorsunuz demektir. Karanfil gaz sorunu ile savaşmak için çok etkilidir. Yapılan yemeklere 1-2 tane karanfil atabilirsiniz yada karanfil çayı yapıp içebilirsiniz. 6. Soğuk Algınlığını İyileştirir Yazın yada kışın fark etmeksizin tutulma olasılığı çok yüksek oluyor. Tez atlatabilmenize dayanakçı olabilecek karışım tasvirinde tabi ki karanfil tesirini gösteriyor. Az evvel de bahsettiğimiz anti mikrobiyal ve anti inflamatuar özellikleri soğuk algınlığı rehabilitasyonunda ehemmiyetli yardım sağlıyor. Günlük olarak karanfil harcamak soğuk algınlığına tutulmanızı maniler. Ancak, tutulduğunuz vaziyetlerde de iyileşmenizi kolaylaştıracaktır. Ilık suyun içerisine 2 tatlı kaşığı bal ve 4 damla karanfil yağı koyun ve gün içerisinde tüketin.

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