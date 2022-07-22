2022-07-22 07:55:09 Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Harun A. (32) yönetimindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Yavuz Selim Kalaycı'ya (15) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre ileriye savrulan Kalaycı, ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Harun A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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