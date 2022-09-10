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Hayat-Aktüel
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Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

2022-09-10 12:44:16
Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Baraj Gölü’nde balıkçılar, sezonun ilk ağlarını çekerek balık bereketiyle buluştu.

#1
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Aras nehri üzerine yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından Karakurt köyü tamamen su altında kaldı ve baraj gölü oluştu.

#2
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

Av yasağının kalkması üzerine kendi yaptıkları sal ile baraj gölüne açılan balıkçılar, attıkları ağlarla caner, sarı sazan, aynalı sazan, yayın, kefal gibi birçok balık türünü avladı.

#3
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

Balıkçılardan Kürşad Gültekin, AA muhabirine, bu senenin balık açısından verimli olduğunu söyledi.

#4
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

Baraj gölü sonrası balık sayısı artışı ve çeşitliliğinin gözlendiğini belirten Gültekin, "Bu sene çok bereketli oldu, beş-altı çeşit balığımızı aldık. Yayın, caner, Çıldır sazanı ve aynalı sazan gibi balıklar yakaladık. Bu arada olta balıkçılığı da var, hafta sonları genellikle vatandaşlar, memur kesimi geliyor ve oltayla da güzel av yapıyor." diye konuştu.

#5
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

#6
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

#7
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

#8
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

#9
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

#10
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

#11
Foto - Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

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