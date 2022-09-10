Karakurt Baraj Gölü’nde balık bereketi

Baraj gölü sonrası balık sayısı artışı ve çeşitliliğinin gözlendiğini belirten Gültekin, "Bu sene çok bereketli oldu, beş-altı çeşit balığımızı aldık. Yayın, caner, Çıldır sazanı ve aynalı sazan gibi balıklar yakaladık. Bu arada olta balıkçılığı da var, hafta sonları genellikle vatandaşlar, memur kesimi geliyor ve oltayla da güzel av yapıyor." diye konuştu.