2023-04-12 20:05:02 Karaköy'ü gören deniz taştı sandı
İstanbul’da tüm gün süren aralıklı yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından eylem: Sadaka mahiyetindeki zamları kabul etmiyoruz
İstanbul’da tüm gün süren aralıklı yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Karaköy Kemeraltı Caddesi’nin bir bölümü göle döndü.
Beşiktaş yönüne ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.
Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte su çekilirken, trafik akışı da normale döndü.
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