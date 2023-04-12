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Gündem
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Karaköy'ü gören deniz taştı sandı

2023-04-12 20:05:02
Karaköy'ü gören deniz taştı sandı

İstanbul’da tüm gün süren aralıklı yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı.

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Foto - Karaköy'ü gören deniz taştı sandı

Yağış nedeniyle Karaköy Kemeraltı Caddesi’nin bir bölümü göle döndü.

#2
Foto - Karaköy'ü gören deniz taştı sandı

Beşiktaş yönüne ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı.

#3
Foto - Karaköy'ü gören deniz taştı sandı

Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte su çekilirken, trafik akışı da normale döndü.

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