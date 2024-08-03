Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! “İşte onlar Amerikan uşağıdır” Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Ama şu an için.. Kısa vadede en azından yapılması gereken.. İnstagram, kendi kullanıcılarına sansür yapıyorsa. Hele hele İsrail’in soykırım amaçlı terörist saldırılarını normal gibi gösteren paylaşımları engellemiyorsa.. Bunun karşısında taziye mesajlarına bile engel çıkarıyorsa.. “Sansür öyle olmaz. böyle olur” denilerek. “Engel öyle olmaz, böyle olur” denilerek.. BTK’nın aldığı karar çerçevesinde, o platformun tamamının erişiminin engellenmesidir.. Ki, dün bu yapılmıştır..