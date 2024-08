Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! “İşte onlar Amerikan uşağıdır” Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Samimi kanaatimi söyleyeyim. Akit de dahil olmak üzere, Türkiye’nin her bir kuruluşunun, her bir ferdinin, Amerikan merkezli sosyal medya platformlarından paylaşımlar yapması, hepimiz için bir zuldür.. Diyanet İşleri Başkanılığı’nın da, Türkiye’nin her bir ferdinin de, bu alçak katiller sürüsü ülkenin sosyal medya platformlarını kullanmalarının, önüne geçilmesi gerekir.. Yerli sosyal medya platformları kurulması gerekir.. Bu uzun vadeli bir çağrımız..