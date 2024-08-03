2024-08-03 11:20:49 Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! “İşte onlar Amerikan uşağıdır” Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Instagram üzerinden Katil Amerika’nın uşaklığını yapan alçaklara “BTK’nın Instagram için uyguladığı erişim engelleme kararını eleştiren kim olursa olsun, adı isterse milliyetçi olsun, isterse çakma ülkücü olsun.. Hepsi Amerika’nın uşağıdır..” dediği yazısı; içimizdeki hainleri, alçakları bir turnusol kağıdı gibi ortaya çıkartıyor. İşte Karahasanoğlu’nun merakla okuyacağınız o yazısı…