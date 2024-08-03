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Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

2024-08-03 11:20:49
Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! “İşte onlar Amerikan uşağıdır” Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Instagram üzerinden Katil Amerika’nın uşaklığını yapan alçaklara “BTK’nın Instagram için uyguladığı erişim engelleme kararını eleştiren kim olursa olsun, adı isterse milliyetçi olsun, isterse çakma ülkücü olsun.. Hepsi Amerika’nın uşağıdır..” dediği yazısı; içimizdeki hainleri, alçakları bir turnusol kağıdı gibi ortaya çıkartıyor. İşte Karahasanoğlu’nun merakla okuyacağınız o yazısı…

#1
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

İnstagram, terör devleti İsrail’in başbakanının yalanlarını, 57 defa ayağa kalkarak alkışlayan kongreye sahip Amerika’nın küresel sosyal medya platformu.. Sosyal medya platformu ama.. Çok da açıkca netleştirmedikleri “ilke”leri (ilkesizlikleri) gereği, işlerine gelmeyen kullanıcı paylaşımlarına da sansür uygulamaktan geri durmuyorlar..

#2
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Dünyanın gözünün içine baka baka, hastaneleri vuran, çocukları katleden İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım yapmakla suçlanmış ve bu yönde tespit yapılmış olduğu halde.. Bir başka ülkenin toprakları içinde, defalarca suikastlar düzenlediği halde.. Terör devleti İsrail aleyhine paylaşımlar, İnstagram’da engelleniyor.. Bizzat sosyal medya platformunun yöneticileri, kullanıcıların paylaşımlarını sansürlüyor..

#3
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Dün alınan karar gereği, İnstagram’a erişim engeli getirildiği için, ben “İnstagram” diyorum ama.. Facebook da ondan farklı değil..

#4
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Son vukuatlarını, 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun hatırlatmıştı: “Heniyye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu İnstagram’ı şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.”

#5
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Dört torunu, üç çocuğu alçak İsrail tarafından şehid edilmiş bir siyasi liderin kendisi de son 10 aylık terörist saldırılar sonucunda şehid edilmiş.. Bu siyasi lider için, terörist saldırıya muhatap olmuş kişi için taziye mesajı yayınlıyorsunuz.. Bu taziye mesajı bile engelleniyor..

#6
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

İsrail’e silah desteği sunan, kendisi de soykırımcı olan katil Amerika’nın sosyal medya platfomundan başka ne beklenebilir ki.. Birilerinin kulağına küpe olsun.. Bunlarda hukuk vardı öyle mi? Bunlarda özgürlük vardı, öyle mi. Alçaklar.. Katiller.. Teröristler..

#7
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Hiçbir hukuk kuralı tanımaksızın kalleşce öldürdükleri insana bir taziye mesajını bile çok görüyorlar.. İnstagram’ın taziye mesajlarını bile yayınlamayıp, İsrail yanlısı paylaşımlar için bir kısıtlama getirmemesi noktasındaki çifte standartı sebebi ile. Özellikle de binlerce çocuğun öldürüldüğü Gazze’deki İsralin’in teröristçe soykırım amaçlı saldırıları, normal bir savunma operasyonu imiş gibi gösteren paylaşımları engellememesi sebebi ile.. Dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnstagram’a erişim engeli getirdi.

#8
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

İnstagram’a erişim engeli gelir gelmez.. Sansürü daha da ileri götürdüler.. Aynı tepe şirketin ürünleri olan Facebook ile dayanışma içinde olarak.. Facebook da, CHP’li sözcü Deniz Yücel’in bir hafta önce saldırdığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın facebook sayfasını kapattı.

#9
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Samimi kanaatimi söyleyeyim. Akit de dahil olmak üzere, Türkiye’nin her bir kuruluşunun, her bir ferdinin, Amerikan merkezli sosyal medya platformlarından paylaşımlar yapması, hepimiz için bir zuldür.. Diyanet İşleri Başkanılığı’nın da, Türkiye’nin her bir ferdinin de, bu alçak katiller sürüsü ülkenin sosyal medya platformlarını kullanmalarının, önüne geçilmesi gerekir.. Yerli sosyal medya platformları kurulması gerekir.. Bu uzun vadeli bir çağrımız..

#10
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Ama şu an için.. Kısa vadede en azından yapılması gereken.. İnstagram, kendi kullanıcılarına sansür yapıyorsa. Hele hele İsrail’in soykırım amaçlı terörist saldırılarını normal gibi gösteren paylaşımları engellemiyorsa.. Bunun karşısında taziye mesajlarına bile engel çıkarıyorsa.. “Sansür öyle olmaz. böyle olur” denilerek. “Engel öyle olmaz, böyle olur” denilerek.. BTK’nın aldığı karar çerçevesinde, o platformun tamamının erişiminin engellenmesidir.. Ki, dün bu yapılmıştır..

#11
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Peki buna kimler itiraz ettiler? Emperyalizm karşıtı olduğunu iddia eden solcular başta olmak üzere.. Milliyetçilik iddiasındaki İyi Parti başta olmak üzere, Yeniçağ medya grubu. Açık söyleyeyim. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı’nın videosunu engelleyenler.. Terörist İsrail’in, terörist uşaklarıdır.

#12
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Bu engellemeyi yapan Amerikan şirketlerini savunanlar, o küresel platformlara BTK’nın uyguladığı erişim engelleme kararını eleştiren kim olursa olsun, adı isterse milliyetçi olsun, isterse çakma ülkücü olsun.. Hepsi Amerika’nın uşağıdır.. Kimse kusura bakmasın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup. Amerikan şirketinin sansürünü alkışlayan kim varsa. Amerikan sansürünü alkışlayıp, bir de utanmadan, Türkiye’nin resmi kurumu BTK’nın küresel platforma getirdiği engellemeye eleştiri getiren kim varsa.. Amerikan uşağıdır.. Herkes ayağını denk alsın.. Maskeler artık iniyor..

#13
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklıyor: “İnstagram’ı Katalog Suçlar çerçevesinde kendilerini uyardık. Ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de erişim engeli getirdik” diyor.. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir kurumu bu kararı aldıktan sonra.. Cumhuriyet’in bir bakanı, bu açıklamayı yaptıktan sonra..

#14
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Kim çıkıp, “BTK’nın İnstagram’a erişim engeli getirmesi, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez bir sansür uygulamasıdır” derse. Kusura bakmasın, Amerikan uşağıdır.. Kim çıkıp, “Dijital çağda, sansüre sansürle karşılık vermek çözüm değil, aksine sorunları daha da derinleştiren bir yaklaşımdır” derse.. İnstagram’ın külhanbeyliğine, Türkiye’nin koyduğu tavrı eleştirmeye kalkarsa, katil Amerikanın tetikçisidir..

#15
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Siz nasıl Atatürkçüsünüz? Atatürkçü müsünüz, Amerikan uşağı mı? İnstagram’ın sansür yaptığını kabul ettiğiniz halde.. Utanmadan sıkılmadan, “sansüre, sansür ile cevap verilmez” nasıl diyebilirsiniz? Onların sansürüne, ne ile cevap verelim.. İsrail’in yaptığı gibi mi yapalım.. Daha fazlasını yazmayayım.. Siz anladınız onu.. Ve içimizdeki bazı hainler.. Şu ticari kuruluşun, bu kuruluşun tepesindeki isimler.. İnstagram engelinin, ticari kayba sebep olacağını söylemiş..

#16
Foto - Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! "İşte onlar Amerikan uşağıdır" Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Batsın sizin ticaretiniz.. Batsın sizin geliriniz.. İfadeye bakın: “Günlük 930 milyon TL’ye tekabül eden işlem hacmi, influencer’lar aracılığıyla 1,9 milyar liraya kadar çıkabilir. Bu kayıp doğrudan yok olmayacak, fakat başka zaman dilimlerine veya alternatif platformlara kayabilir. e-ticaretin tüm kanalları önemlidir. Yıl sonu için belirlediğimiz 3,4 trilyon liralık işlem hacmi hedefine ulaşmak için her türlü kısıtlamanın sektör için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyorum.” Alçaklığa bakın.. İnsanlığı öldüren alçakca saldırılar, katliamlar yapılıyor. Ardından teröristler övülüp, öldürülene taziyede bile bulunulması engelleniyor.. Adam “İnstagram için erişim engeli, ticaretimizi geriletir” diyor.. Alçaksınız.. Amerikan uşağısınız.. Hainsiniz.. KAYNAK:Ali İhsan Karahasanoğlu/yeniakit.com.tr

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