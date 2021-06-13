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Yaşam
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Karadeniz'in oksijen deposu Kümbet Yaylası huzur vadediyor!

2021-06-13 11:58:22
Karadeniz'in oksijen deposu Kümbet Yaylası huzur vadediyor!

Giresun'daki geniş ladin ve çam ormanlarıyla kaplı 1800 rakımlı Kümbet Yaylası, ziyaretçilerine bol oksijenin yanı sıra sakinliğiyle de huzur vadediyor.

#1
Foto - Giresun'da geniş ladin, çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor.

Giresun'da geniş ladin, çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor.

#2
Foto - Dereli ilçesi sınırlarında 1650 ve 1800 rakım arasındaki Kümbet Yaylası, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Ormanların verdiği huzuru yaşamak isteyen doğaseverler yaz ve kış aylarında yaylayı ziyaret ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kümbet Yaylası, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor.

Dereli ilçesi sınırlarında 1650 ve 1800 rakım arasındaki Kümbet Yaylası, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Ormanların verdiği huzuru yaşamak isteyen doğaseverler yaz ve kış aylarında yaylayı ziyaret ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kümbet Yaylası, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor.

#3
Foto - Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanları ziyaretçileri kucaklıyor. Doğaseverler ayrıca 5 kilometre mesafedeki Koçkayası ve Aymaç Tabiat Parklarını da gezme imkanına sahip oluyor. Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, oksijen deposu Kümbet Yaylası'na ilginin fazla olduğunu söyledi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süredir cumartesi günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilginin daha da arttığını ifade eden Atıcı, ziyaretçilerin yaylaya doğayı yaşayabilmek için genellikle günübirlik geldiğini aktardı.

Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanları ziyaretçileri kucaklıyor. Doğaseverler ayrıca 5 kilometre mesafedeki Koçkayası ve Aymaç Tabiat Parklarını da gezme imkanına sahip oluyor. Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, oksijen deposu Kümbet Yaylası'na ilginin fazla olduğunu söyledi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süredir cumartesi günleri uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilginin daha da arttığını ifade eden Atıcı, ziyaretçilerin yaylaya doğayı yaşayabilmek için genellikle günübirlik geldiğini aktardı.

#4
Foto - Atıcı, insanların şehir merkezlerinden ziyade yaylaya çıkmayı tercih ettiğini belirterek,

Atıcı, insanların şehir merkezlerinden ziyade yaylaya çıkmayı tercih ettiğini belirterek, "Bu da yayla turizminin artmasına neden oluyor. Özellikle pandemi koşullarında fiziki mesafe şartlarına uyacak geniş sahalar olduğu için vatandaşlar yaylaya çıkmayı tercih ediyorlar. Yaz için tüm tedbirlerimizi aldık, daha yoğun turist ilgisi bekliyoruz." dedi. İlerleyen dönemlerde pazar günlerindeki kısıtlamanın da kaldırılması durumunda çok daha yoğun talep olacağını değerlendirdiklerini dile getiren Atıcı, "Kümbet Yaylası, Ordu-Giresun Havalimanı'na 1,5 saat mesafede. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz." diye konuştu. Kümbet Yaylası'na 5 kilometre mesafede bulunan Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki otelin işletme müdürü Orhan Anıl Kılınç ise geçmiş yıllara göre turizm konaklama tercihlerinde değişkenlik olduğunu söyledi.

#5
Foto - Son zamanlarda Kovid-19 salgınının etkisiyle bungalov tipi konaklamaların ön plana çıktığına dikkati çeken Kılınç şu değerlendirmede bulundu

Son zamanlarda Kovid-19 salgınının etkisiyle bungalov tipi konaklamaların ön plana çıktığına dikkati çeken Kılınç şu değerlendirmede bulundu "Kış aylarında bungalov evlerimizde yüzde 80'lik bir doluluk geçirdik. Bunun sonuçlarında da yeni bungalov evler inşa ettik, temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Hatta temmuz, ağustos ve eylül dönemlerinde bungalov evlerde yüzde 100'lük doluluk bekliyoruz." İnsanların bu dönemde tatil ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılınç, temmuzdan beklentilerinin yüksek olduğunu ve hazırlıklarını da bu yönde yaptıklarını sözlerine ekledi. Ailesi ile İstanbul'dan gelen Esma Yıldırım da Kümbet Yaylası'nı ziyaret etti. Tatil amaçlı yaylaya geldiklerini belirten Yıldırım doğayı çok sevdiğini dile getirdi. Yıldırım kendisinin Ispartalı, eşinin Giresunlu olduğunu ancak İstanbul'da yaşadıklarını anlattı. "Burası çok güzel, yeşilliği bol, oksijeni bol, daha ne olacak?" ifadesini kullanan Yıldırım, "Kümbet Yaylası, Alpleri aratmıyor. Şu anda karı seyrediyorum, yeşilliği seyrediyorum, çamları seyrediyorum, çiçekleri görüyorum. İstanbul'dan buraya geldik, rahatladık, ilaçları bıraktık. Buranın havası bana çok iyi geliyor." dedi.

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