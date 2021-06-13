Karadeniz'in oksijen deposu Kümbet Yaylası huzur vadediyor!

Son zamanlarda Kovid-19 salgınının etkisiyle bungalov tipi konaklamaların ön plana çıktığına dikkati çeken Kılınç şu değerlendirmede bulundu "Kış aylarında bungalov evlerimizde yüzde 80'lik bir doluluk geçirdik. Bunun sonuçlarında da yeni bungalov evler inşa ettik, temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Hatta temmuz, ağustos ve eylül dönemlerinde bungalov evlerde yüzde 100'lük doluluk bekliyoruz." İnsanların bu dönemde tatil ihtiyacı olduğunu dile getiren Kılınç, temmuzdan beklentilerinin yüksek olduğunu ve hazırlıklarını da bu yönde yaptıklarını sözlerine ekledi. Ailesi ile İstanbul'dan gelen Esma Yıldırım da Kümbet Yaylası'nı ziyaret etti. Tatil amaçlı yaylaya geldiklerini belirten Yıldırım doğayı çok sevdiğini dile getirdi. Yıldırım kendisinin Ispartalı, eşinin Giresunlu olduğunu ancak İstanbul'da yaşadıklarını anlattı. "Burası çok güzel, yeşilliği bol, oksijeni bol, daha ne olacak?" ifadesini kullanan Yıldırım, "Kümbet Yaylası, Alpleri aratmıyor. Şu anda karı seyrediyorum, yeşilliği seyrediyorum, çamları seyrediyorum, çiçekleri görüyorum. İstanbul'dan buraya geldik, rahatladık, ilaçları bıraktık. Buranın havası bana çok iyi geliyor." dedi.