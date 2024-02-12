Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Sesin duyulduğu kıyı şehirlerinden Bartın’ın Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de sahil, güvenlik, polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından liman ve kıyı şeridindeki alanda uluslararası sulara kadar olan bölgeye kadar deniz üstünde ve altında detaylı arama ve tarama çalışmaları yapıldı.