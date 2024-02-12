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Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

2024-02-12 14:21:07
Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Karadeniz’in kıyı şeridinde bulunan kentlerde cuma akşamı saat 21.00 sıralarında art arda patlamayı andıran sesler duyuldu. Esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz’de patlamalar olacağını 6 ay öncesinden bilmişti. Şengör, patlamanın nedenini de açıklamıştı.

#1
Foto - Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Karadeniz kıyılarında duyulan esrarengiz patlamaların sırrı henüz çözülemedi. Patlamalar Bartın, Zonguldak, Sakarya, Düzce Kastamonu, Sinop, Samsun gibi kıyı şeridinde bulunan kentlerde duyuldu.

#2
Foto - Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Sarsıntı ile birlikte hissedilen ses nedeniyle bazı evlerin kapı ve pencerelerinde titreme de oluştu. İlk etapta deprem olarak yorumlanan olay, aynı akşam saat 22.30’a kadar belirsiz aralıklarla 4-5 kez daha yaşandı.

#3
Foto - Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Sesin duyulduğu kıyı şehirlerinden Bartın’ın Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de sahil, güvenlik, polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından liman ve kıyı şeridindeki alanda uluslararası sulara kadar olan bölgeye kadar deniz üstünde ve altında detaylı arama ve tarama çalışmaları yapıldı.

#4
Foto - Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Ancak patlamaların nedeni henüz tespit edilemedi.

#5
Foto - Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Prof. Dr. Celal Şengör ise Karadeniz’de olabilecek patlamaları 6 ay önceden bilmişti. Şengör, Kafa TV YouTube kanalında yayınlanan videosunda Karadeniz’in dibinde biriken gazlara dikkat çekmişti. Şengör, Karadeniz’in mutlaka patlayacağını belirterek biriken gazların gazoz gibi yukarı çıkacağını ve çevresinde canlı yaşamının kalmayacağını söylemişti.

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