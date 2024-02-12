2024-02-12 14:21:07 Karadeniz’deki esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken şok ayrıntı ortaya çıktı! Herkesin merak ettiği olayın sebebi meğer bakın neymiş! Ağzınız bir karış açık kalacak
Karadeniz’in kıyı şeridinde bulunan kentlerde cuma akşamı saat 21.00 sıralarında art arda patlamayı andıran sesler duyuldu. Esrarengiz sesin kaynağı hâlâ çözülemezken, çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz’de patlamalar olacağını 6 ay öncesinden bilmişti. Şengör, patlamanın nedenini de açıklamıştı.