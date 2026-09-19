İstemediğimiz haber geldi: 100 bin tonluk savaş gemisi hortladı
Nimitz sınıfı nükleer uçak gemilerinden USS Ronald Reagan uzun bir aranın ardından hazır hale getirilerek yeniden suyu indirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nimitz sınıfı nükleer uçak gemilerinden USS Ronald Reagan uzun bir aranın ardından hazır hale getirilerek yeniden suyu indirildi
ABD Donanması'nın Nimitz sınıfı nükleer uçak gemilerinden USS Ronald Reagan, yaklaşık 18 ay süren kapsamlı bakım ve modernizasyon çalışmalarının ardından deniz testlerini tamamlayarak yeniden göreve hazır hale geldi.
2003 yılında hizmete giren yaklaşık 100 bin tonluk uçak gemisi, Washington eyaletindeki Puget Sound Donanma Tersanesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirildi. Geminin nükleer tahrik sistemlerinden gövde ve uçuş güvertesine, savaş sistemlerinden mürettebat yaşam alanlarına kadar çok sayıda bölümünde bakım ve modernizasyon yapıldı.
USS Ronald Reagan'ın geçirdiği bakım süreci, geminin 2012 yılından bu yana gördüğü en kapsamlı revizyonlardan biri oldu. Tersanede yürütülen çalışmalarla geminin mevcut sistemlerinin modernize edilmesinin yanı sıra operasyonel ömrünün ve görev kabiliyetinin sürdürülmesi hedeflendi.
Yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın görev yaptığı gemide yalnızca savaş ve tahrik sistemleri değil, personelin kullandığı yaşam alanları da yenilendi. Böylece uçak gemisinin uzun süreli görevler sırasında ihtiyaç duyduğu altyapının güncel standartlara taşınması amaçlandı.
2015'ten bu yana Japonya'nın Yokosuka kentini ana üs olarak kullanan USS Ronald Reagan, ABD'nin Hint-Pasifik'teki deniz varlığının önemli unsurlarından biri olarak görev yapıyor.
Uçak gemisi, bölgede ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla gerçekleştirilen tatbikatlarda da çeşitli görevler üstleniyor. Modernizasyonun tamamlanması ve deniz testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından geminin yeniden operasyonel filoya katılması, bölgedeki ABD deniz gücünün sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.
USS Ronald Reagan'ın yeniden göreve dönmesi, ABD Donanması'nın eski ve yeni nesil uçak gemileri arasındaki geçiş sürecini de ortaya koyuyor. Donanma bir yandan Ford sınıfı yeni nesil uçak gemilerini hizmete alırken, diğer yandan Nimitz sınıfındaki mevcut gemilerin modernizasyonuna devam ediyor.
Bu yaklaşım, yeni nesil platformların filoya kademeli olarak katıldığı dönemde mevcut uçak gemilerinin operasyonel kapasitesinin korunmasını amaçlıyor. USS Ronald Reagan'ın bakım sonrası yeniden deniz görevlerine hazırlanması da bu dönüşüm sürecinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
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