2021-07-15 09:58:53 Karadeniz'de ortalık karışacak! Savaş ilanı yaptılar
Karadeniz ve Akdeniz'de gerilim tam anlamıyla tırmanırken Rusya'dan şoke eden bir açıklama geldi.
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Karadeniz ve Akdeniz'de gerilim tam anlamıyla tırmanırken Rusya'dan şoke eden bir açıklama geldi.
Karadeniz'de gerilim dinmiyor...Dün gecenin ilerleyen saatlerinde Rus güvenlik yetkilisi, İngiltere'yi, denizcilerinin zarar görmesini istemediği sürece, savaş gemilerinin tekrar Kırım yakınlarına yaklaşmaması konusunda uyardı. Rusya Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Mihail Popov tarafından yayınlanan uyarı, Rusya'nın Kırım açıklarında HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının ardından geldi.
Geçen ayın sonunda, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin'in tarihi buluşmasının ardından, NATO güçleri ile Rus ordusu arasında Karadeniz'de neredeyse savaş çıkıyordu.
Type 45 sınıfı Destroyer olan İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmış, HMS Defender destroyerinin 14 Haziran'da İstanbul Boğazı'ndan geçerken çekilen fotoğrafı Reuters tarafındna dünyaya servis edilmişti.
Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yapmıştı.
23 Haziran tarihine gelindiğinde ise, Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. İngiliz gemisine açılan ateş, anında dünyada 'son dakika' oldu.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya sert açıklamalarda bulunan Popov, "Bu tür eylemler, ihlalde bulunan tarafın ulusal aidiyetine bakılmaksızın Rusya tarafından gelecekte de en sert şekilde engellenecek." dedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, "Rakiplerimizi Rus ordusunun imkan ve kabiliyetlerini dikkate alarak bu tür provokasyonları düzenlemeye değip değmeyeceğini iyice düşünmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. HMS Defender hadisesini 'önceden planlanmış provokasyon' olarak niteleyen Popov, İngiliz denizcilerin Rusya'nın karasularını ihlal ederek bilinçli bir provokasyon gerçekleştirdiğini söyledi.
Bu arada Popov, NATO'nun aktif askeri faaliyetlerinin ve ABD'de füze savunma sistemi geliştirilmesinin Rusya'ya yönelik askeri tehlike ve tehditlerin artmasına yol açtığını söyledi.
Uzun menzilli etkiye ve güçlü askeri donanıma sahip nükleer olmayan silahların rolünün arttığına ve tüm bunların Rusya'nın gözleri önünde gerçekleştiğine dikkat çeken Popov, sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük çok uluslu tatbikatı olan, 26 ülkeden askeri personelin katıldığı Defender Europe 2021, kısa süre önce Rusya sınırları yakınında gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ABD'li birliklerin Avrupa'ya büyük gruplar halinde intikali, büyük askeri birliklerin konuşlandırılması ve kullanılması konuları üzerinde çalışmalar yapıldı"
Öte yandan, nisan ayı başından bu yana Karadeniz'de dinmeyen gerilim kısa süre içinde Akdeniz'e de sıçrarken, İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemileri iki deniz arasında mekik dokuyor.
Karadeniz'de onlarca gemiyle gözdağı veren Rusya lideri Vladimir Putin, çok sayıda gemiyi Akdeniz'deki Tartus üssüne gönderdi. Putin ayrıca uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla da Akdeniz semalarında tatbikat yaptı. Son olarak Karadeniz filosundan Orehovo-Zyevo adlı savaş gemisi İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Akdeniz'e doğru açıldı. Füzelerle yüklü geminin motoru artık Çin üretimi bir dizel motor. Kırım yaptırımlarından önce Alman motoru kullanılıyordu.
Ukrayna'nın ev sahipliğinde ABD'nin başını çektiği Sea Breeze tatbikatı, Rusya'nın tüylerini diken diken etmiş durumda. 30'u aşkın ülkenin yer aldığı tatbikat için İstanbul Boğazı'ndan geçen her gemi, Moskova tarafından takip ediliyor. Yunanistan'a ait füze gemisi Daniolos da Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda göründü, Karadeniz'e doğru ilerledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Yunan savaş gemisinin hareketlerini anbean izlediğini resmen duyurdu. Resmi açıklamada, Karadeniz Filosu'na ait gemilerinin Daniolos'un manevralarını kontrol ettiği belirtildi. Rusya'nın son günlerde Karadeniz'e açılan her gemi için benzer açıklamaları yaptığı gözden kaçmıyor. Moskova, hafta içinde de İspanyol savaş gemisinin takip edildiğini kaydetmişti.
İngiliz medyası ise, geçtiğimiz haftalarda Akdeniz'de bulunan uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i takip eden Rus denizaltıların belirlendiğini bildiriyor. Haberlere göre, olay 27 Haziran tarihinde gerçekleşti. Rus denizaltıları uçak gemisinin yanına kadar yaklaştı, bunun üzerine İngiliz donanması HMS Queen Elizabeth'ten iki Merlin Mk2 helikopterini havalandırdı. Helikopterlerden denize bırakılan sonar sistemi 'sonobuoy'lar denizaltıların tam yerini tespit etti. İngiliz medyası, Kıbrıs Adası açıklarında konuşlandırılan uçak gemisinin yanında ABD savaş gemilerinin de bulunduğunu, olayla ilgili Savunma Bakanlığı'nın detay vermediğini aktarıyor.
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