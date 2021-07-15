Karadeniz'de ortalık karışacak! Savaş ilanı yaptılar

Uzun menzilli etkiye ve güçlü askeri donanıma sahip nükleer olmayan silahların rolünün arttığına ve tüm bunların Rusya'nın gözleri önünde gerçekleştiğine dikkat çeken Popov, sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük çok uluslu tatbikatı olan, 26 ülkeden askeri personelin katıldığı Defender Europe 2021, kısa süre önce Rusya sınırları yakınında gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ABD'li birliklerin Avrupa'ya büyük gruplar halinde intikali, büyük askeri birliklerin konuşlandırılması ve kullanılması konuları üzerinde çalışmalar yapıldı"