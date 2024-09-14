Karadeniz'de kaybolan balıkçı böyle bulundu

Sabah saatlerinde Özdemir'in teknesi, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, kendisini aramak için denize açılan arkadaşları Sedat Kalaycı, Mevlüt Aras ve Semih Kaya tarafından bulundu. Teknede bulunan Özdemir, balıkçılar tarafından sağ olarak kurtarıldı. Özdemir, kendisini bulan balıkçılar tarafından Cide Limanına getirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Özdemir'i bulan balıkçıların teknesine eşlik etti. Özdemir'in herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.