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Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek

2022-05-22 07:33:58
Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek

Karadeniz gazının ilk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, Karadeniz’deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

#1
Foto - Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahasındaki Tuna-1 kuyusunda 405, Amasra-1 kuyusunda da 135 metreküp olmak üzere toplamı 540 milyar metreküpü bulan doğalgaz keşfeden Türkiye, bu gazı gelecek yıl evlere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar üç ayrı fazda yürütülürken, ilk faz çalışmaları kapsamında bölgede şu an 10’uncu sondaj kuyusunun açılması hedefleniyor. Kuyu çalışmalarının ardından boru hattı işlemlerine yoğunlaşılması beklenirken, su altı boruları temmuz ayından itibaren döşenmeye başlanacak.

Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahasındaki Tuna-1 kuyusunda 405, Amasra-1 kuyusunda da 135 metreküp olmak üzere toplamı 540 milyar metreküpü bulan doğalgaz keşfeden Türkiye, bu gazı gelecek yıl evlere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar üç ayrı fazda yürütülürken, ilk faz çalışmaları kapsamında bölgede şu an 10’uncu sondaj kuyusunun açılması hedefleniyor. Kuyu çalışmalarının ardından boru hattı işlemlerine yoğunlaşılması beklenirken, su altı boruları temmuz ayından itibaren döşenmeye başlanacak.

#2
Foto - Doğalgazı karaya taşıyacak olan 16 inç çapındaki borular, özel malzemelerle kaplandı. Böylece boruların yapıları, oksitlenme veya farklı kimyasal etkilerle aşınma durumuna karşı dirençli hâle getirildi. Boruları karaya taşıyacak istasyonlar biterken, boruların tamamı da bölgeye taşındı.

Doğalgazı karaya taşıyacak olan 16 inç çapındaki borular, özel malzemelerle kaplandı. Böylece boruların yapıları, oksitlenme veya farklı kimyasal etkilerle aşınma durumuna karşı dirençli hâle getirildi. Boruları karaya taşıyacak istasyonlar biterken, boruların tamamı da bölgeye taşındı.

#3
Foto - İKİNCİ FAZIN PROJESİ HAZIRLANIYOR 540 milyar metreküplük doğalgaz için ilk fazın kuyu çalışmaları sürerken, ikinci ve üçüncü fazla ilgili hazırlık ve projelendirme çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, bu üretimin 4 yıl içerisinde günlük 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. 40 milyon metreküp üzerinden hesap yapıldığında, Karadeniz’deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyaç duyacağı bütün gazı üretebilecek kapasitede olduğu hesaplanıyor. Evleri ilgilendiren bu gaz miktarı, toplam tüketimin de %30’una denk geliyor.

İKİNCİ FAZIN PROJESİ HAZIRLANIYOR 540 milyar metreküplük doğalgaz için ilk fazın kuyu çalışmaları sürerken, ikinci ve üçüncü fazla ilgili hazırlık ve projelendirme çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, bu üretimin 4 yıl içerisinde günlük 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor. 40 milyon metreküp üzerinden hesap yapıldığında, Karadeniz’deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyaç duyacağı bütün gazı üretebilecek kapasitede olduğu hesaplanıyor. Evleri ilgilendiren bu gaz miktarı, toplam tüketimin de %30’una denk geliyor.

#4
Foto - ARAMALAR DEVAM EDİYOR Öte yandan, Karadeniz’deki arama ve sondaj faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Hâlihazırda Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’de Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-4 sondaj kuyusunda, Yavuz Sondaj Gemisi de kuyubaşı vanası için planlanan noktada çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisinin Karadeniz'deki görevi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin ise İstanbul’daki bakımı devam ediyor. 19 Mayıs’ta Türkiye’ye gelen 4’üncü sondaj gemisi ise hazırlıklar için Mersin’deki Taşucu Limanı’nda bekliyor.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR Öte yandan, Karadeniz’deki arama ve sondaj faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Hâlihazırda Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’de Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-4 sondaj kuyusunda, Yavuz Sondaj Gemisi de kuyubaşı vanası için planlanan noktada çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisinin Karadeniz'deki görevi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin ise İstanbul’daki bakımı devam ediyor. 19 Mayıs’ta Türkiye’ye gelen 4’üncü sondaj gemisi ise hazırlıklar için Mersin’deki Taşucu Limanı’nda bekliyor.

#5
Foto - YAZIN ALINACAK GAZ TUZ GÖLÜ'NDE DEPOLANACAK Bir yandan üretim için çalışmalar sürerken, diğer yandan arz güvenliğinin sağlanması amacıyla doğalgaz depolarını genişletme çalışmaları da devam ediyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisindeki genişletme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'e kadar 5,4 milyar metreküpe çıkması planlanıyor. Ayrıca, yaz aylarında alınacak gazın bölgede oluşturulan yeni alanlarda depolanması ve depolanan gazın da kullanımın yoğun olduğu kış günlerinde şebeke sistemine aktarılması gerekiyor. Şu an 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunan ve kapasitesinin çalışmalardan sonra 4,6 milyar metreküpe ulaşması beklenen Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de yıl sonundaki açılış için gün sayıyor.

YAZIN ALINACAK GAZ TUZ GÖLÜ'NDE DEPOLANACAK Bir yandan üretim için çalışmalar sürerken, diğer yandan arz güvenliğinin sağlanması amacıyla doğalgaz depolarını genişletme çalışmaları da devam ediyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisindeki genişletme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'e kadar 5,4 milyar metreküpe çıkması planlanıyor. Ayrıca, yaz aylarında alınacak gazın bölgede oluşturulan yeni alanlarda depolanması ve depolanan gazın da kullanımın yoğun olduğu kış günlerinde şebeke sistemine aktarılması gerekiyor. Şu an 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunan ve kapasitesinin çalışmalardan sonra 4,6 milyar metreküpe ulaşması beklenen Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de yıl sonundaki açılış için gün sayıyor.

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