Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek

YAZIN ALINACAK GAZ TUZ GÖLÜ'NDE DEPOLANACAK Bir yandan üretim için çalışmalar sürerken, diğer yandan arz güvenliğinin sağlanması amacıyla doğalgaz depolarını genişletme çalışmaları da devam ediyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisindeki genişletme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'e kadar 5,4 milyar metreküpe çıkması planlanıyor. Ayrıca, yaz aylarında alınacak gazın bölgede oluşturulan yeni alanlarda depolanması ve depolanan gazın da kullanımın yoğun olduğu kış günlerinde şebeke sistemine aktarılması gerekiyor. Şu an 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunan ve kapasitesinin çalışmalardan sonra 4,6 milyar metreküpe ulaşması beklenen Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de yıl sonundaki açılış için gün sayıyor.