Karaciğer yağlanmasını tedavi eden sebze: Meğerse bunda saklıymış! Karaciğer yağlanması diyeti nasıl yapılır?

Karaciğerin aşırı depolama nedeniyle zamanla yorulduğuna dikkat çeken Müderrisoğlu, “Karaciğer bütün bu işleri yaptığı zaman, öncelikle yoruluyor. Çok yemek yediğin zaman, şeker tüketip içki içtiğin zaman aldığın kalorileri enerjiye çevirirken çok yoruluyor. Yorulduğu zaman daha çok çalışması gerekiyor. Her çalıştığında organ büyümeye başlıyor ve büyüdüğünde sorun oluyor. Kullanabileceğin miktarın üzerinde yağ ve şeker var ise depoluyor. Siz o yağları tekrar almaya başlıyorsanız depo büyüyor. Büyümesi de göbeğinin büyümesine yani kilo almanıza neden olur. Bu da karaciğerin yağlanmasına ve rahatsızlanmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.