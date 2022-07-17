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Hayat-Aktüel
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Karabük'te tır devrildi

2022-07-17 18:52:08
Karabük'te tır devrildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Eşref Sancak idaresindeki 55 ACS 997 plakalı tır, Balıkısık mevkisindeki demir yolu üst geçidinin sonunda yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.

Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Eşref Sancak idaresindeki 55 ACS 997 plakalı tır, Balıkısık mevkisindeki demir yolu üst geçidinin sonunda yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.

#2
Foto - Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Ekipler tarafından tırdan çıkartılan yaralı sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler tarafından tırdan çıkartılan yaralı sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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