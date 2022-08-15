2022-08-15 17:46:44 Karabük'te sağanak ve dolu yağışı
Karabük'ün merkez ve ilçelerinde sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.
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Karabük'ün merkez ve ilçelerinde sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.
Sağanak gece başladı ve aralıklarla sürdü.
Şehirde öğleden sonra ise dolu yağışı yaşandı.
Şehir merkezinde seyir halindeki sürücüler ile vatandaşlar, sağanak sebebiyle zor anlar yaşarken, yollarda ve pazar yerinde su birikintileri oluştuğu belirtildi.
Safranbolu'nun Toprakcuma köyü ile Ovacık'ın bazı köylerinde de dolu yağışı oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Eskipazar'ın Doğancılar köyünde ise bir evde su baskını meydana geldi.
Karabük Valiliği, vatandaşları, şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ikaz etti.
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