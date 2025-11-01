  • İSTANBUL
Karabük'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

AA Giriş Tarihi:
Karabük'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

Karabük'te bir apartmanda meydana gelen yangın vatandaşlara büyük korku yaşattı.

Karabük'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

Yeşil Mahalle Papatya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Karabük'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

Yangın sonrası bina sakinleri arasında arbede yaşandı.

Karabük'te korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü

Öte yandan yangında başından yaralanan bir kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

