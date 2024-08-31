Karabük, Venedik'e döndü! Vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Yağış uyarısının vatandaşlara yapıldığının altını çizen Vali Yavuz, "Bundan dolayıdır ki gerek Karabük Belediyemiz gerek AFAD’ımız gerek karayollarımız ve diğer tüm kurumlarımızla birlikte yağış başlar başlamaz müdahalemiz yaptık. Şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Kastamonu yolu güzergahında yaklaşık bir 30-45 dakikalık su nedeniyle kısa bir trafik kesintisi yaşandı. Hem belediyemiz hem karayollarımız hem AFAD’ımız yolu şuanda trafiğe açtık” diye konuştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yaklaşık 45 ihbar bırakıldığını ifade eden Yavuz, "Arkadaşlarımız bu ihbarları tek tek değerlendiriyorlar. Biz zaten yerine giderek müdahaleleri yapıyoruz. Şuanda açıkçası yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bununla birlikte trafiğimiz normale dönüyor. Diğer taraftan bu evlerimizin alt katlarında iş yerlerimizin alt katlarındaki dükkanlarımız ile ilgili arkadaşlarımız bir taraftan temizlik çalışmasını yapıyorlar diğer taraftan da oralardaki tespitlerini yapıyorlar” şeklinde konuştu. Yavuz, yaşanan su baskınları nedeniyle zarar gören ev ve işletmelerdeki tespitin AFAD ve Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü tarafından yapılacağını söyledi. Yaklaşık yarım saatlik bir zaman diliminde metrekareye 45 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Yavuz, “Yukarı Kapullu tarafına 50’nin üzerinde yağış düştü. Tabii bu ani yağış ister istemez bu tür aksaklıklara sebebiyet veriyor ama hazırlıklı olduğumuz için belediyemiz, AFAD’ımız, karayollarımız ve tüm kurumlarımızla birlikte müdahale ederek normale dönüyoruz” ifadelerine yer verdi.