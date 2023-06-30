2023-06-30 19:34:26 Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor
Doğanın bize sunduklarının farkına varmanın zamanı geldi diyerek yola çıktığımız ve ışgın otundan kudret narına, faydalarını hatta kendisini pek bilmediğimiz bitkileri anlatmaya başladığımız "Tanımanın zamanı geldi de geçiyor bile" köşemizde bu kez karabaş otu var. Karabaş otu Akdeniz Bölgesi'ne özgü şifalı bir bitkidir. Lavanta ailesinden gelen pek çok derde deva olan bir ottur. Kendisi yol kenarlarında bile karşımıza çıkan, rengiyle bizi kendine hayran bırakan bir bitki aslında. Yani onu daha önce görmemiş olma ihtimaliniz pek yok ama değerini biliyor muyuz, tartışılır. Biz de istedik ki sadece rengine hayran olup yanından geçip gitmekle yetinmeyelim, karabaş otunun faydalarını ve nasıl kullanabileceğimizi de öğrenelim. Çünkü doğa bize binlerce nimet sunuyor, farkına varmalı.