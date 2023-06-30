Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Karabaş otu nasıl tüketilir? Karabaş otu, biz çok farkında olmasak da kozmetik sanayide büyük önem taşıyan bitkilerden. Kendisinden parfümden sabuna kadar birçok ürünün yapımında yararlanılıyor. Bunun dışında doğrudan karabaş otundan çıkarılan yağlar da bulunuyor. Harici kullanımda, yani vücudunuza dıştan uygulayarak karabaş otunun ağrıları dindirme ve vücuda dinginlik verme özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Karabaş otu yağı, bu özellikleri sayesinde özellikle masaj yağı olarak çok tercih ediliyor. Karabaş otunun çayını yapmak içinse kuru ya da taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarını alıp üzerine kaynatılmış su ilave ederek demleyebilirsiniz. Bir bardak çay için 6-7 adet çiçek ve yaprak yeterli olacaktır. Kuru karabaş otunu 4 dakika, tazesini ise 7 dakika kadar demlemeniz yeterli. Aynı zamanda karabaş otundan reçel yapıldığını da söylemeden olmaz. Mor renkli çiçek kısmı kullanılıp 15 dakika kadar kaynatılarak yapılan bu reçel, tadı için değil sadece bu şifalı otun faydalarından yararlanmak için ilaç niyetine tüketiliyor. Siz de böyle bir reçel yapıp tüketmek istiyorsanız öncesinde mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Uyarı: Karabaş otunu düzenli olarak kullanmak istiyorsanız çayının da reçelinin de 15 günden uzun süre kullanılmaması gerektiğini ekleyelim. Bu kürler, genel olarak 15 gün uygulanıp 15 gün ara verilerek tekrarlanmakta.