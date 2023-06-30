  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
7
Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

2023-06-30 19:34:26
Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Doğanın bize sunduklarının farkına varmanın zamanı geldi diyerek yola çıktığımız ve ışgın otundan kudret narına, faydalarını hatta kendisini pek bilmediğimiz bitkileri anlatmaya başladığımız "Tanımanın zamanı geldi de geçiyor bile" köşemizde bu kez karabaş otu var. Karabaş otu Akdeniz Bölgesi'ne özgü şifalı bir bitkidir. Lavanta ailesinden gelen pek çok derde deva olan bir ottur. Kendisi yol kenarlarında bile karşımıza çıkan, rengiyle bizi kendine hayran bırakan bir bitki aslında. Yani onu daha önce görmemiş olma ihtimaliniz pek yok ama değerini biliyor muyuz, tartışılır. Biz de istedik ki sadece rengine hayran olup yanından geçip gitmekle yetinmeyelim, karabaş otunun faydalarını ve nasıl kullanabileceğimizi de öğrenelim. Çünkü doğa bize binlerce nimet sunuyor, farkına varmalı.

#1
Foto - Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Karabaş otu nedir? Yeşil ve gri arası bir renge sahip olan gövdesi ve mosmor çiçekleriyle çayırlarda tüm asaletiyle boy gösteren karabaş otu, kendiliğinden yetişebildiği gibi alınan fideleri sayesinde sıcak iklime sahip her yerde özel olarak da yetiştirilebilir. Mayıs ayının sonlarına doğru çiçek vermeye başlayan güzelim bitknin çiçekleri haziran ayı bitmeden toplanmaya başlanır. Toplanan çiçekler, gölgede kurutulur. Tamamen kurumuş karabaş bitkisi havayla teması minimum seviyede olacak cam kavanozlarda, saklama kaplarında ya da poşetlerde uzun süre saklanabilir. Son olarak, karabaş bitkisinin çiçeklerini toplarken ezmemeye dikkat etmenizin iyi olacağını da söylemeden geçmeyelim. Çünkü ezilen karabaş çiçeği etrafa hoş olmayan bir koku salar.

#2
Foto - Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Lavanta ailesinden gelen pek çok derde deva olan bir ottur. Taze çiçeklerinden uçucu yağ elde edilir ve bu yağ şifa kaynağıdır. Halk arasında, sinirleri yatıştırmak ve kan dolaşımını düzenlemek amacıyla kullanımı yaygındır. Bu yüzden anksiyete yani kaygı ve endişe bozuklukları için kullanılabilir. Kalbi güçlendirmeye yardımcı olur. Kolesterolü dengelemek kokusunda da yararlıdır.

#3
Foto - Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Karabaş otunun faydaları nelerdir? Bağışıklığı güçlendiriyor. Karabaş otu antioksidan özelliği sayesinde vücudu birçok hastalığa karşı korur, vücut direncini arttırır. Vücudu kansere karşı da koruduğu söyleniyor. İçinde yer alan geraniol adlı madde sayesinde özellikle kansere karşı etkilidir, kansere yakalanma riskini azaltır, tümörlerin büyümesini engellediği de bilinmektedir. Kan dolaşımını düzenliyor. Kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ihtimalini azaltır. Sakinleştirici etkileri bulunuyor. Karabaş otunun içinde yer alan sineol, vücutta sakinleştirici bir etki yaratır. Mideyi ve bağırsakları rahatlatıyor. Midede ya da bağırsakta oluşan spazmların yatışmasını ve rahatlamasını sağlar. Zararlı alışkanlıklarını bırakmak isteyenlere destek oluyor. Karabaş otundan yapılan çay, nikotine duyulan ihtiyacı azaltarak sigarayı bırakma konusunda yardımcı olur. Valgam söktürücü bir etki oluşturuyor. Sigara kullanmaktan ya da hastalıklardan dolayı oluşan balgamın sökülmesini sağlar. Yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Antioksidan özellikleri sayesinde yaraların iyileşme süresini kısaltır. İdrar yolu sorunlarına iyi geliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı iyileşmesinde de önemli rol üstlenir. Strese iyi geliyor. - Karabaş otu, içindeki sineol sayesinde rahatlatıcı bir etki yarattığından uzun süren gerginlik, stres, sinir gibi durumlardan kurtulmada destek olur. Vücuda enerji veriyor Uykusuzluk sorunu çekenlere yardım eder, kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlar.

#4
Foto - Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Karabaş otu nasıl tüketilir? Karabaş otu, biz çok farkında olmasak da kozmetik sanayide büyük önem taşıyan bitkilerden. Kendisinden parfümden sabuna kadar birçok ürünün yapımında yararlanılıyor. Bunun dışında doğrudan karabaş otundan çıkarılan yağlar da bulunuyor. Harici kullanımda, yani vücudunuza dıştan uygulayarak karabaş otunun ağrıları dindirme ve vücuda dinginlik verme özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Karabaş otu yağı, bu özellikleri sayesinde özellikle masaj yağı olarak çok tercih ediliyor. Karabaş otunun çayını yapmak içinse kuru ya da taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarını alıp üzerine kaynatılmış su ilave ederek demleyebilirsiniz. Bir bardak çay için 6-7 adet çiçek ve yaprak yeterli olacaktır. Kuru karabaş otunu 4 dakika, tazesini ise 7 dakika kadar demlemeniz yeterli. Aynı zamanda karabaş otundan reçel yapıldığını da söylemeden olmaz. Mor renkli çiçek kısmı kullanılıp 15 dakika kadar kaynatılarak yapılan bu reçel, tadı için değil sadece bu şifalı otun faydalarından yararlanmak için ilaç niyetine tüketiliyor. Siz de böyle bir reçel yapıp tüketmek istiyorsanız öncesinde mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Uyarı: Karabaş otunu düzenli olarak kullanmak istiyorsanız çayının da reçelinin de 15 günden uzun süre kullanılmaması gerektiğini ekleyelim. Bu kürler, genel olarak 15 gün uygulanıp 15 gün ara verilerek tekrarlanmakta.

#5
Foto - Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Karabaş otunu bulabileceğiniz yerler! Karabaş otu hem sıcak hem nemli hem de kurak iklimlere ayak uydurma konusunda oldukça usta olduğundan daha önce de söylediğimiz gibi kendiliğinden doğada yetişebiliyor. Yol kenarlarında, tarlalarda, çayır ve tepelerde büyük alanlara yayılabilen bu bitkiyi evde yetiştirmek istiyorsanız bir bitki fidesi alıp evde dilediğiniz yere ekebilir, güneşini ihmal etmezseniz kısa sürede birçok karabaş otuna sahip olabilirsiniz. Karabaş otundan çay yapmak için kurusunu ya da faydalarından harici şekilde yararlanmak için yağını ararsanız aktarlara başvurmanız yeterli olacaktır. Ancak gideceğiniz aktarın güvenilir olmasına özen göstermelisiniz. Aksi halde hiç bilmediğiniz başka bir bitkiyi karabaş otu gibi tüketebilir, beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz.

#6
Foto - Karabaş Otu: faydaları büyüleyici renginin ardına saklanmış bir güzel! Kaygı bozukluğuna karşı iyi geliyor

Karabaş otunun zararları nelerdir? Karabaş otunun faydalarını sıraladık, nasıl tüketebileceğiniz konusunda da tüyolarımızı verdik. Ama karabaş otunu tedavi amaçlı kullanmayı düşünüyorsanız kesinlikle doktorunuza başvurmalısınız. Unutmayın, sağlığınız için öncelikle uzmanların söylediklerine önem vermeli, günlük kullanım miktarınızı da size tavsiye edilenlere göre ayarlamalısınız. Eğer gereğinden fazla karabaş otu tüketirseniz, terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz. Son olarak, hamilelik ya da emzirme dönemlerinde ise tıpkı diğer pek çok ek besin gibi karabaş otunu tüketmeniz tavsiye edilmez.

Çin, Türkiye, Rusya ve Güney Kore ile 'mega' anlaşması: Dünyanın uykularını kaçıracak hamle, proje
Ekonomi

Çin, Türkiye, Rusya ve Güney Kore ile 'mega' anlaşması: Dünyanın uykularını kaçıracak hamle, proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar nükleer santral ile ilgili Akkuyu Nükleer Güç Santralinden çok kısa bir süre sonra elektrik üretm..
Bakanlık harekete geçti! Görevden alınmaları gündemde
Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Görevden alınmaları gündemde

Site aidatlarına yapılan fahiş zamlar sonrası Bakanlık harekete geçti. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre; Aidatlara enflasyon dışında zam yap..
Dünya yeni güne depremle uyandı
Dünya

Dünya yeni güne depremle uyandı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.

İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya tepki olarak İsveç’in Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı...
Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! İşte emekli ve memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı
Ekonomi

Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! İşte emekli ve memur maaşlarına yapılması beklenen zam oranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada memur maaşlarıyla ilgili düzenlemenin bayram sonrasında Meclis'e sunulacağını ifad..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23