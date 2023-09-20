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Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

2023-09-20 13:35:37
Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Dün Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonu devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonu durdurmak için tek şartının Ermeni ayrılıkçılarının silah bırakması olduğunu söyledi. Gelen son dakika bilgilerine göre Ermeni ayrılıkçıları Azerbaycan'ın taleplerini kabul etti. Ateşkes ilanını veren Rus basını Ermeni güçleri ile Azerbaycan'ın yarın görüşeceğini ifade etti.

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Foto - Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Dün, Ermeni güçlerinin saldırılarına karşı Bakü'nün Karabağ'da başlattığı antirerör operasyonu devam ediyor. Dünya gözünü Karabağ'a kilitlemişken ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den bir son dakika açıklaması geldi.

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Foto - Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Aliyev askeri harekatı durdurmak için tek şartını açıklayarak, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı.

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Foto - Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerinden ve son aylarda artan provokasyonlarından, sözde rejimin "cumhurbaşkanı seçimi" yapmasından bahseden Aliyev, provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

#4
Foto - Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Aliyev, Azerbaycan ordusunun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcilerinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiğini fakat bu davetlerin reddedildiğini hatırlatan Aliyev, antiterör tedbirleri devam ederken de diyalog davetini yinelediklerini ifade etti.

#5
Foto - Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Gelen son dakika bilgilerine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni provokasyonları ile ilgili yeni açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı Ermeni sosyal medya ağlarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Hankendi şehrini bir kez daha ateşe verdiği iddiasıyla yayılan bilgiler gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyondur. Bu bilgiyi kategorik olarak reddediyoruz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin hassas silahlar kullanarak sadece meşru askeri hedefleri ve askeri altyapıyı yok ettiğini bir kez daha duyuruyoruz" denildi.

#6
Foto - Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov'dan da son dakika açıklamalar geldi. Eyvazov "Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik." dedi. ATEŞKES İLAN EDİLDİ! Rus basınından gelen son dakika bilgisine göre Ermeni ayrılıkçılar yarın Azerbaycan ile görüşecek. Ermeni ayrılıkçıların Azerbaycan'ın silah bırakma talebini kabul ettiği bilgisi Rus basını tarafından son dakika koduyla duyuruldu. Karabağ'da ateşkes ilan edildi. Azerbaycan, ateşkes kararına ilişkin "Taleplerimizin hepsi kabul edildi" ifadelerini kullandı. 24 SAATTE AZERBAYCAN ZAFERİ Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12 yerel saat 13 itibariyle ateşkes sağlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleşti. Açıklamada, "Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor" ifadeleri yer aldı. Bakü'nün açıklamasında "Ermeni güçlerine bölgeyi terk etmeleri için süre verildiği"nin altı çizildi.

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