Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov'dan da son dakika açıklamalar geldi. Eyvazov "Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik." dedi. ATEŞKES İLAN EDİLDİ! Rus basınından gelen son dakika bilgisine göre Ermeni ayrılıkçılar yarın Azerbaycan ile görüşecek. Ermeni ayrılıkçıların Azerbaycan'ın silah bırakma talebini kabul ettiği bilgisi Rus basını tarafından son dakika koduyla duyuruldu. Karabağ'da ateşkes ilan edildi. Azerbaycan, ateşkes kararına ilişkin "Taleplerimizin hepsi kabul edildi" ifadelerini kullandı. 24 SAATTE AZERBAYCAN ZAFERİ Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12 yerel saat 13 itibariyle ateşkes sağlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleşti. Açıklamada, "Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor" ifadeleri yer aldı. Bakü'nün açıklamasında "Ermeni güçlerine bölgeyi terk etmeleri için süre verildiği"nin altı çizildi.