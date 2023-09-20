Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Gelen son dakika bilgilerine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni provokasyonları ile ilgili yeni açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı Ermeni sosyal medya ağlarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Hankendi şehrini bir kez daha ateşe verdiği iddiasıyla yayılan bilgiler gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyondur. Bu bilgiyi kategorik olarak reddediyoruz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin hassas silahlar kullanarak sadece meşru askeri hedefleri ve askeri altyapıyı yok ettiğini bir kez daha duyuruyoruz" denildi.