2020-05-23 02:55:48 Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar’ın acı günü!
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın annesi hayatını kaybetti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın annesi hayatını kaybetti.
Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi’nde yaşayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar dün akşam evinde vefat etti.
Acı haberi alan Orgeneral Ümit Dündar, Manisa’ya gelerek, taziyeleri kabul etti.
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