Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

Uzun zamandır beklenen kar haberi ve akabinde gelen okulların tatil olmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İlk tatil haberleri Trakya’dan gelirken, Olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten açıklama yapıldı. Karlı hava şimdi ise yönünü İstanbul’a doğru çevirdi. Ocak ayının ortalarına gelmemize rağmen ülke genelinde henüz beklenen kar yağışları yaşanmamıştı. Mevsime göre sıcak seyreden havalar son günlerde yavaş yavaş soğumaya başladı. Öyle ki özellikle de son birkaç gündür kar uyarıları yapılırken hem kar yağışı hem de tatil haberleri art arda gelmeye başladı. Olumsuz hava koşullarından dolayı ilk tatil haberi Trakya’dan geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada tatil edilen ilçeler bildirildi.