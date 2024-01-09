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Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

2024-01-09 15:57:14
Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

Uzun zamandır beklenen kar haberi ve akabinde gelen okulların tatil olmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İlk tatil haberleri Trakya’dan gelirken, Olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten açıklama yapıldı. Karlı hava şimdi ise yönünü İstanbul’a doğru çevirdi. Ocak ayının ortalarına gelmemize rağmen ülke genelinde henüz beklenen kar yağışları yaşanmamıştı. Mevsime göre sıcak seyreden havalar son günlerde yavaş yavaş soğumaya başladı. Öyle ki özellikle de son birkaç gündür kar uyarıları yapılırken hem kar yağışı hem de tatil haberleri art arda gelmeye başladı. Olumsuz hava koşullarından dolayı ilk tatil haberi Trakya’dan geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada tatil edilen ilçeler bildirildi.

#1
Foto - Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

Kuvvetli rüzgar ve kar yağışı Tekirdağ’ı etkisi altına alırken, valilik tarafından belirlenen 4 ilçede eğitime bugün ve yarın ara verildi. Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar öğleden sonra tatil oldu. Muratlı ve Malkara ilçelerinde bugün ve yarın tatil edildi.

#2
Foto - Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

Konuya ilişkin Valilikten şu açıklama yapıldı: "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 09 Ocak 2024 salı günü temel eğitim ve öğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra; Malkara ilçemizde 09 Ocak salı günü, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süre ile Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 09 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir.”

#3
Foto - Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

Olumsuz hava koşullarından dolayı tedbir alınan illerden biri de Kırklareli oldu. Herhangi olumsuz bir olayın önüne geçmek adına valilik tarafından motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci duyuruya kadar yasaklandı.

#4
Foto - Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

Konuyla alakalı yapılan açıklamada şunlara yer verildi: "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 09.01.2024 salı günü itibariyle, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.”

#5
Foto - Kar yağışı, İstanbul'a doğru çılgınlar gibi ilerliyor! Valilikten son dakika açıklaması geldi! Okullar tatil edildi

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