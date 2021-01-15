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Aktüel
26
Kar ressamından ilginç şov! Görenler hayret ediyor

2021-01-15 13:33:13
Kar ressamından ilginç şov! Görenler hayret ediyor

Barajların dolması için dört gözle beklenen yılın ilk kar yağışı başladı.

#1
Foto - Anadolu'nun çoğu yerinde yağan kar büyük bir sevinçle karşılandı.

Anadolu'nun çoğu yerinde yağan kar büyük bir sevinçle karşılandı.

#2
Foto - Kar yağışının konuşulduğu bugünlerde; kar ressamı Simon Beck'in, daha önce kendi bedenini ve kar ayakkabılarını kullanarak ürettiği resimleri sizler için derledik.

Kar yağışının konuşulduğu bugünlerde; kar ressamı Simon Beck'in, daha önce kendi bedenini ve kar ayakkabılarını kullanarak ürettiği resimleri sizler için derledik.

#3
Foto - İşte sanatçının kar üzerinde bıraktığı en güzel iz.

İşte sanatçının kar üzerinde bıraktığı en güzel iz.

#4
Foto - Kar üzerinde herkes kendince bir şeyler yapmayı denese de bu işi profesyonel bir çalışma alanına çevirmiş olan bir usta var dünyada.

Kar üzerinde herkes kendince bir şeyler yapmayı denese de bu işi profesyonel bir çalışma alanına çevirmiş olan bir usta var dünyada.

#5
Foto - İngiliz mühendis Simon Beck, 10 yıldır karlar üzerine geometrik şekiller çiziyor.

İngiliz mühendis Simon Beck, 10 yıldır karlar üzerine geometrik şekiller çiziyor.

#6
Foto - Bu iş, 1974'te İngiliz Oryantiring (Yön Bulma) Şampiyonası'nı kazandıktan sonra an Beck için mesleğe dönüşmüş.

Bu iş, 1974'te İngiliz Oryantiring (Yön Bulma) Şampiyonası'nı kazandıktan sonra an Beck için mesleğe dönüşmüş.

#7
Foto - Kar ressamı Beck, kendi bedenini ve kar ayakkabılarını kullanarak kar üzerinde resimler üretiyor.

Kar ressamı Beck, kendi bedenini ve kar ayakkabılarını kullanarak kar üzerinde resimler üretiyor.

#8
Foto - Karda yürüyerek yaptığı resimlerden en ünlüsü Game of Thrones dizisi için Fransız Apler'inde hazırladı Stark sembolüydü. Beck, bu çalışmayı 13 saatte, 64 bin 800 adım atarak ve 32,5 kilometreyi aşarak tamamladı.

Karda yürüyerek yaptığı resimlerden en ünlüsü Game of Thrones dizisi için Fransız Apler'inde hazırladı Stark sembolüydü. Beck, bu çalışmayı 13 saatte, 64 bin 800 adım atarak ve 32,5 kilometreyi aşarak tamamladı.

#9
Foto - 57 yaşındaki sanatçının her bir çalışması 10 saatten fazla sürüyor.

57 yaşındaki sanatçının her bir çalışması 10 saatten fazla sürüyor.

#10
Foto - Beck, hedeflediği eserini tamamlamak için ortalama 40 kilometre yol kat ediyor.

Beck, hedeflediği eserini tamamlamak için ortalama 40 kilometre yol kat ediyor.

#11
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#12
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#13
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#14
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#15
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#16
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#17
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#18
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#19
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#20
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#21
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#22
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#23
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#24
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

#25
Foto - İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

İşte kar ressamının bıraktığı muhteşem izler...

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