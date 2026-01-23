Kar nedeniyle kapanmıştı! İki il arasındaki kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam kapatılan Malatya-Kayseri kara yolu, yapılan çalışmalar sonrası yeniden ulaşıma açıldı.
Kar nedeniyle kapanan Malatya-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan D-300 kara yolu, yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine açıldı.
Malatya-Kayseri ile Darende-Malatya istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken bölgede kar ve buzlanma riskinin devam ettiği öğrenildi.
Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Kar nedeniyle kapanan Malatya-Kayseri kara yolunda yapılan çalışmadan bir kare…
