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Yaşam
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Kar manzarası hayran bıraktı

2024-01-13 19:19:19
Kar manzarası hayran bıraktı

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

#1
Foto - Kar manzarası hayran bıraktı

Yer yer 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı şehrin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

#2
Foto - Kar manzarası hayran bıraktı

Sakarya’nın Akyazı, Hendek, Kocaali ve Sapanca ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

#3
Foto - Kar manzarası hayran bıraktı

Şehrin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giydi.

#4
Foto - Kar manzarası hayran bıraktı

Yer yer 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

#5
Foto - Kar manzarası hayran bıraktı

Öte yandan, Karayolları ve belediye ekiplerin ise ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - Kar manzarası hayran bıraktı

#7
Foto - Kar manzarası hayran bıraktı

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