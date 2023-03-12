Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

‘MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ YAĞIŞ ANCAK KURTARIR’ Öyle bir su açığı oluştu ki artık bizi mevsim normallerinin üstündeki yağışlar kurtarabilir. Altını çize çize söylüyorum. Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar kurtarır diye düşünüyorum. Bu sene ilkbaharın son derece verimli geçmesi gerekiyor ki bu kuraklık tehdidinden kurtulabilelim. Şu anda büyükşehirlerimize baktığımız zaman barajlar adeta alarm vermeye başladı. İstanbul’da şu anda barajlardaki ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarlarında bu çok alarm seviyesinde tehlikeli bir durum değil şu an için ama havalar kurak gitmeye devam ederse bu tek haneli rakamlara kadar gerileyebilir. Önümüzdeki günlerde havalar bu şekilde yağışlı giderse bu barajlardaki gerileme de durmuş olacak. Burada aslında kar erimeleri de çok önemli çünkü baharda yüksek dağlardaki karlar erimeye başladığı zaman akarsu debileri de artmaya başlıyor. Bu sene yüksek kesimlerde kar yağışı çok etkili olmadı maalesef bu sene.