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Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

2023-03-12 11:05:32
Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kar yağışı geliyor. Kar yağışı Kuzey'den giriş yaparak tüm yurtta etkili hale gelecek. 12 Mart'tan itibaren havaların soğuyacağının altını çizen uzaman kar yağışı için tarih verdi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durum ve kar yağışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

#4
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

HAVA SICAKLIĞI Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

#6
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#7
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#8
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#9
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

#10
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

#11
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

#12
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

OKAN BOZYURT'TAN AÇIKLAMA Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. YouTube kanalından paylaştığı videoda son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: MART YAĞIŞLARI SÜRECEK Mİ? Artık yağışlar başladı. Yavaş yavaş sevinmeye başladık. En azından bu yağışlar şu anda iç kesimlerde özellikle etkili olmaya başladı. Kuraklık haritasına baktığımızda da kuraklığın en şiddetli olduğu kesimler ülkemizin iç kısımlarıydı biliyorsunuz. Tabi ki Marmara Bölgesi ve aynı zamanda Akdeniz’i kapsayan bir kısımdı. Şu anda görülen yağışlar da en çok bu bölgelerde görülüyor. 11 MART’TAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR 11 Mart’tan itibaren Türkiye’nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Halk takviminde 6 Mart’ta toprağa üçüncü cemrenin düştüğü görülüyor. Yani tabiatın yavaş yavaş artık uyanmaya başladığının ilk işaretleri oluyor. Her sene 11 Mart ile 18 Mart arasında havaların değişime uğradığını görüyoruz. Yine bu halk arasındaki büyük inanışa göre 11 Mart’ta koca-karı soğukları başlıyor ve bir hafta sürüyor. Bu sene de yine 11-18 Mart arasında yağışlar etkili olacak.

#13
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

Peki hava sıcaklıkları konusunda ne diyebiliriz yarından sonra sıcaklıklar yeniden artacak hatta iç kesimlerde gölgede 15-16 dereceleri bulacak. Ancak 11 Mart’tan sonra hava sıcaklıklarında da bir düşüş bekliyoruz.

#14
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR Şimdilik sistemde bir değişiklik olmazsa eğer 14-15 Mart gibi ülkemize kuzeyden bir soğuk hava girişinin olmasını bekliyoruz. Soğuk havanın bir giriş yapacağını söylerken ülkemizde kuzeyden başlayarak tüm yurtta hava sıcaklıkları azalacak.

#15
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

Eğer bu sistem bizi yanıltmazsa ki bu sene havalar çok değişime uğradı 14-15 Mart’ta gelecek olan sistem de yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde pek çok merkezinde kar yağışları gerçekleşebilir. Bu tabi ki sevindirici bir gelişme ama onun dışında özellikle kıyı kesimlerde. Marmara, Ege ve Akdeniz’de de yağışlar etkili olacak diyebilirim 14-15 Mart civarlarında. Barajlardaki ve göllerdeki su seviyeleri açısından da bu tabi ki sevindirici bir haber.

#16
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

‘MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDEKİ YAĞIŞ ANCAK KURTARIR’ Öyle bir su açığı oluştu ki artık bizi mevsim normallerinin üstündeki yağışlar kurtarabilir. Altını çize çize söylüyorum. Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar kurtarır diye düşünüyorum. Bu sene ilkbaharın son derece verimli geçmesi gerekiyor ki bu kuraklık tehdidinden kurtulabilelim. Şu anda büyükşehirlerimize baktığımız zaman barajlar adeta alarm vermeye başladı. İstanbul’da şu anda barajlardaki ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarlarında bu çok alarm seviyesinde tehlikeli bir durum değil şu an için ama havalar kurak gitmeye devam ederse bu tek haneli rakamlara kadar gerileyebilir. Önümüzdeki günlerde havalar bu şekilde yağışlı giderse bu barajlardaki gerileme de durmuş olacak. Burada aslında kar erimeleri de çok önemli çünkü baharda yüksek dağlardaki karlar erimeye başladığı zaman akarsu debileri de artmaya başlıyor. Bu sene yüksek kesimlerde kar yağışı çok etkili olmadı maalesef bu sene.

#17
Foto - Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız

ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu açıklamaları: Bugün Marmara'da Lodos var. Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Orta Karadeniz'de hafif yağışlar var. Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında öğlen yerel kuvvetli yağış olması bekleniyor. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. Bol yağışın olması gereken bu aylarda hala az yağış. Bu hafta sonu (cumartesi, pazar, pazartesi) Batı'da, (pazar, pazartesi, salı, çarşamba) Anadolu'da yağışlı bir hava kütlesi etkili olacak. Pazartesi, salı Karadeniz iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da Kar yağışı da görülür. Deprem bölgesinde cumartesi yağış yok. Pazar gününden itibaren yağışlar yağış tekrar başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba gök gürültülü kuvvetli yağışlar görünüyor. Su baskını yapabilir. Çadır kentlerde yaşam zorlaşabilir. Tedbir alınmalı.

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