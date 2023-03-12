2023-03-12 11:05:32 Kar dalgası geliyor! Bu ay donacağız
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kar yağışı geliyor. Kar yağışı Kuzey'den giriş yaparak tüm yurtta etkili hale gelecek. 12 Mart'tan itibaren havaların soğuyacağının altını çizen uzaman kar yağışı için tarih verdi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durum ve kar yağışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...