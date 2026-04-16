Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 13 şüpheliden 4'ü adliyedeydi: Kritik isim tutuklandı

Güvenlik kameraları ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarından yola çıkılarak hazırlanan dev raporda, Gülistan Doku’nun kafeye girişi, iş yerinden ayrılışı ve şüphelilerin ikametlerine doğru ilerleyişi kronolojik olarak sıralandı. Raporda en çarpıcı detay ise, Gülistan’ın kaybolduğu geceye dair bazı işletme kayıtlarına ulaşılamaması oldu. Özellikle şüphelilerin ikametlerinin tam karşısındaki işletmeden 4 Ocak kayıtları alınabilirken, olayın düğüm noktası olan 5 Ocak tarihli kayıtların "yok" olduğu tespiti dosyaya bomba gibi düştü.