Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 13 şüpheliden 4'ü adliyedeydi: Kritik isim tutuklandı
Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adaletin çelik pençesi devreye girdi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4’ü hakim karşısına çıktı. Karanlık gecenin üzerindeki sis perdesini aralayacak flaş gelişmede, şüphelilerden polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi! Sanığın ifadesi ise kan dondurdu...