Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 13 şüpheliden 4'ü adliyedeydi: Kritik isim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! 13 şüpheliden 4'ü adliyedeydi: Kritik isim tutuklandı

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında adaletin çelik pençesi devreye girdi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4’ü hakim karşısına çıktı. Karanlık gecenin üzerindeki sis perdesini aralayacak flaş gelişmede, şüphelilerden polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi! Sanığın ifadesi ise kan dondurdu...

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası olan Gülistan Doku davasında, devletin kararlı takibi sonuç verdi ve beklenen adalet hamlesi gerçekleşti. Tunceli’de kaybolduğu günden bu yana her bir izi siber birimlerce saniye saniye takip edilen Gülistan Doku soruşturmasında, gözaltındaki 13 şüpheliden işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün adli makamlara sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden polislikten ihraç Gökhan Ertok sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ertok verdiği ifadesinde, "Gülistan Doku'nun SİM kartındaki verileri silmemi Vali Sonel istedi, kartı koruması getirdi." dedi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, hakimlikçe verilen kararla tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. Gülistan’ın geçtiği tüm yolların didik didik edildiği, 41 sayfalık görüntü inceleme raporuyla desteklenen dosyada bu tutuklama kararı, 1500 günü aşkın süredir devam eden belirsizliği sona erdirecek en kritik adım olarak kayıtlara geçti. Diğer şüphelilerle ilgili yargı süreci titizlikle devam ederken, kamuoyu Gülistan’ın akıbetini aydınlatacak bir sonraki adımı bekliyor.

Güvenlik kameraları ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarından yola çıkılarak hazırlanan dev raporda, Gülistan Doku’nun kafeye girişi, iş yerinden ayrılışı ve şüphelilerin ikametlerine doğru ilerleyişi kronolojik olarak sıralandı. Raporda en çarpıcı detay ise, Gülistan’ın kaybolduğu geceye dair bazı işletme kayıtlarına ulaşılamaması oldu. Özellikle şüphelilerin ikametlerinin tam karşısındaki işletmeden 4 Ocak kayıtları alınabilirken, olayın düğüm noktası olan 5 Ocak tarihli kayıtların "yok" olduğu tespiti dosyaya bomba gibi düştü.

Raporda yer alan kronolojiye göre; Gülistan Doku 4 Ocak akşamı saat 20.38’de şüpheli Engin Yücer’in evine doğru ilerlerken görülüyor. Hemen ardından şüpheli Zeinal Abakarov’un da aynı bölgede hareketliliği kameralara yansıyor. Gece boyunca devam eden araç trafiği, siyah ve beyaz SUV marka araçların Emniyet ve Valilik güzergahındaki hareketleri siber ekiplerce tek tek numara sırasına göre raporlandı.

41 SAYFALIK RAPOR DOSYADA Gülistan Doku’ya ilişkin hazırlanan 41 sayfalık görüntü inceleme raporunda, Doku’nun 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerindeki hareketleri, güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak incelendi. Dosyaya giren raporda, Doku’nun kent merkezindeki kafeye girişi, çıkışı, yaya olarak ilerlediği güzergah, minibüs durağında beklemesi ve daha sonra minibüse binerek Elazığ istikametine doğru gitmesi tek tek görüntülere dayandırıldı. Raporun sonuç bölümünde, bazı iş yeri ve kamera kayıtlarının eksik olduğu tespitine de yer verildi.

Raporda, 4 Ocak 2020’de saat 15.25’te bir işletmenin kamera kaydında Gülistan Doku’nun iş yerine girişinin görüldüğü, aynı gün saat 19.25’te yine aynı işletmenin kamera kayıtlarında Doku’nun kafeden ayrıldığı yer aldı. Devamındaki görüntülerde, saat 20.38’de KGYS kamerasında Doku’nun ayrıldığı işletmeden çıkarak, şüpheli Engin Yücer’in ikametine doğru ilerlediğinin değerlendirildiği bilgisi yer aldı. Raporda, aynı saat dilimlerinde şüpheli Zeinal Abakarov’un bulunduğu belirtilen araç ve kişilere ilişkin farklı kamera görüntülerinin de karşılaştırıldığı belirtildi.

Görüntü inceleme raporunda, 4 Ocak’ı 5 Ocak’a bağlayan geceye ilişkin kayıtlar da sıralandı. İşletmenin kamera görüntülerinde saat 20.20’den sonra Doku’nun, Engin Yücer’in ikametine doğru giderken daha net görüldüğü, ilerleyen dakikalarda ise şüpheli Zeinal Abakarov olduğu belirtilen kişinin de görüntülere yansıdığı ifade edildi.

Yine aynı raporda, 5 Ocak 2020’de saat 00.52’de Çarşım önü isimli KGYS kamerasında, Doku’nun çalıştığı iş yerinden ayrılırken siyah renk araçtan indiği belirtilen kişiler arasında Uğurcan Açıkgöz, Umut Altaş ve Mustafa Türkay Sonel olduğu yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Görüntü inceleme raporunun sonuç bölümünde Engin Yücer ve Zeinal Abakarov’un ikametlerinin karşısındaki işletmeden 4 Ocak 2020 tarihine ait kayıt alınabildiği, ancak 5 Ocak 2020 tarihli kayda ulaşılamadığı belirtildi.

Bir diğer işletmeden ise Gülistan Doku’nun giriş ve çıkışını gösteren yalnızca yaklaşık 30 dakikalık kayıt temin edilebildiği, kafenin diğer bazı kamera kayıtlarına ulaşılamadığı ifade edildi.

ata

iş valiye kadar gidecek gibi....
