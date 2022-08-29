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Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

2022-08-29 13:28:48
Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan gurbetçiler, bekleme sürelerini geçirmeleri için oluşturulan alanlarda dinleniyor, ikramlardan faydalanıyor.

#1
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Özellikle gurbetçilerin dönüşlerinde yaşanan yığılmaların önüne geçmek için 2019'da Edirne Valiliğince 45 dönümlük arazi üzerine kurulan 1750 araç kapasiteli park alanı, sınır kapısı önündeki uzun süreli yoğunluğun önüne geçiyor.

#2
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

İzinlerini tamamlayıp yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için Edirne'ye gelen gurbetçiler, sınır kapısındaki trafik yoğunluğuna göre çıkış yapıyor.

#3
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Gurbetçiler çıkış işlemlerini yaparken, oluşturulan park alanında Edirne Valiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının kurduğu dinlenme alanlarında vakit geçiriyor, ücretsiz ikramlardan faydalanıyor. Çocuklar oyun alanlarında eğlenceli zaman geçiriyor.

#4
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AA muhabirine, Kapıkule'deki park alanında sırasını bekleyen gurbetçilerin konforlu zaman geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

#5
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Sınırda misafir edilen gurbetçilerin kısa sürede işlemlerinin tamamlanması ve yoğunluk oluşmaması için dönüş günlerini hafta içi günlere denk getirmeleri tavsiyesinde bulunan Kırbıyık, şöyle konuştu:

#6
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

"Dönüş için özellikle bizim üzerimize daha fazla düşen ödevler oluyor çünkü gurbetçilerimizin Edirne sınırlarında misafir edeceğimiz dönem oluyor. Belli tarihlerde özellikle hafta sonları bir yoğunlaşma söz konusu. Bunun için Edirne Valiliğimizin geçtiğimiz yıllarda oluşturduğu bir park alanı var, yine orada her türlü hazırlığı yaptık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız olsun diğer sivil toplum kuruluşlarımızı olsun gurbetçilerimizin orada vakit geçirebileceği, gümrük iş ve işlemleri, pasaport işlemleri sürerken bekleme sürelerini en kıymetli şekilde değerlendirebilecekleri hazırlıkları yapmış durumdayız. Gurbetçilerimizin kapılardaki yoğunluğu görmesi için canlı yayınla kapılardaki yoğunluğu verebiliyoruz. Özellikle izlemelerini, takip etmelerini ve dönüşlerini mümkünse hafta içi günlere de planlamalarını özellikle istirham ediyoruz."

#7
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Hollanda'ya giden Ayvaz Fidan, park alanında sunulan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi. Çıkış sırası beklerken konforlu şekilde dinlenip zaman geçirdiklerini ifade eden Fidan, "Güzel bir hizmet olmuş. Kimse kimsenin hakkına girmeden sırasını bekliyor. Ülkemize güzel şekilde geldik aynı şekilde ayrılıyoruz. Dinlenme yerleri, oturma yerleri ve oyun alanları var. Hizmetlerden ücretsiz faydalanıyoruz." dedi.

#8
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Osman Yıldız ise Kapıkule'deki sistemi hiçbir ülkede görmediğini ifade etti. Diğer ülkelerin gümrüklerinde araçların içinde saatlerce beklendiğini anlatan Yıldız, "Kendi ülkemizde Kapıkule'deki sistem çok güzel. İnsanlar rahat şekilde hizmetlerden faydalanıyor, dinlenme yerleri ve oyun alanları çok güzel olmuş. Kapıkule'de çok rahat ettik hem gelirken hem dönerken. Devletimize ve milletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

#9
Foto - Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

Harun Yuca da Türkiye'ye hem giriş hem de çıkış dönemlerinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin sağlandığını belirtti. Eski dönemlerde sıkıntılar çekildiğini ifade eden Yuca, "Önceden sıcak havada arabanın içinde sırada bekliyorduk. Şimdi böyle bir alan yapıldı, herkes sıraya giriyor. Dinlenme alanlarında içeceğimizi alıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çıkış öncesi bir hazırlık yapıyoruz ve sonra devam ediyoruz. Çok memnunuz ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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