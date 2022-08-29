Kapıkule'de bekleyen gurbetçiler dinlenme alanlarında vakit geçiriyor

"Dönüş için özellikle bizim üzerimize daha fazla düşen ödevler oluyor çünkü gurbetçilerimizin Edirne sınırlarında misafir edeceğimiz dönem oluyor. Belli tarihlerde özellikle hafta sonları bir yoğunlaşma söz konusu. Bunun için Edirne Valiliğimizin geçtiğimiz yıllarda oluşturduğu bir park alanı var, yine orada her türlü hazırlığı yaptık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımız olsun diğer sivil toplum kuruluşlarımızı olsun gurbetçilerimizin orada vakit geçirebileceği, gümrük iş ve işlemleri, pasaport işlemleri sürerken bekleme sürelerini en kıymetli şekilde değerlendirebilecekleri hazırlıkları yapmış durumdayız. Gurbetçilerimizin kapılardaki yoğunluğu görmesi için canlı yayınla kapılardaki yoğunluğu verebiliyoruz. Özellikle izlemelerini, takip etmelerini ve dönüşlerini mümkünse hafta içi günlere de planlamalarını özellikle istirham ediyoruz."