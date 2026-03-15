"Kapatılmalı" demişti! İlber Ortaylı'nın "Kemalizm ve Ayasofya" çıkışı yeniden gündem oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Kapatılmalı” demişti! İlber Ortaylı’nın “Kemalizm ve Ayasofya” çıkışı yeniden gündem oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası, Ayasofya’nın statüsü ve Kemalizm hakkındaki görüşleri yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

Her dönem gündemde kalmayı başaran bir isim olan Ortaylı, Kemalist söylemleriyle öne çıkmıştı.

Ortaylı, 2021'de CHP Genel Merkezi’nde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla “Atatürk’ü Anmak ve Anlamak” başlıklı bir konferans vermişti. Gençlerin isyankar tutumlarını övücü ifadeler kullanan Ortaylı, “Gençler artık direniyorlar, direniyorlar ve yapıyorlar. İnsanlar Atatürk’ün özlediği şeye girdiler” demişti.

Konferans salonunu görünce coşan Ortaylı, “Bugün, Atatürk’ün yaşadığını bir kez daha gördüm” şeklinde konuşmuştu. Atatürk'e ilahlık payesi de veren Ortaylı, "Biz Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün torunlarıyız. Onun yarattığı Türkiye'nin çocuklarıyız" demişti.

Ortaylı, bir başka konuşmasında da Kemalizmi kutsamış ve imtihanı geçmenin tek şartının "kemalistlik" olduğunu söylemişti: "Kemalizm kutsaldır. Laf eden elenir. Başınız sıkışınca Anıtkabir''e koşuyorsunuz. O zaman sahip çıkın. Kardeşim Anıtkabir''e yürümekle olmaz bu iş. Bir kere partilerin düstür-u amali bu olacak. Kemalistsen imtihanı geçiyorsun ondan sonra görüşelim başka programlarını çok açık. Ne olursa ol bu kadar açık bu."

Ortaylı, Ayasofya'nın müzeden tekrar camiye çevrilmesine de karşı çıkmıştı. Ortaylı, "Müze kararını, Cumhuriyet hükümetimiz ve ilk Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet karar vermiştir ve bu böyle olacaktır. Uygunu budur. Buna itaat etmek zorundayız, bizim kararımızdır, bizim devletimizin kararıdır. Cumhuriyet hükümetinin 1934'teki kararına itaat etmek zorundayız" demişti. Ortaylı, başka bir programda 86 yıl sonra cami olarak açılan Ayasofya'nın tekrar kapatılması gerektiğini söyleyerek "Kapatıp restore edeceksin. Ebedi restorasyon. Akılları varsa kapatırlar" demişti.

Iste sen bu yüzden tarihçi değil sarhoş gururundan satılmış zavallısın

Neden söyledi bunu..çünkü ayasofyanin tarihi bir yapı olduğunu, bu kadar kalabalıktan yapının zayiflayacagini söylemişti..
