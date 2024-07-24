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Ekonomi
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'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

2024-07-24 15:54:41
'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

İsrail ürünleri için boykot çağrısı maalesef tam etkili olmadı. Marketlerde satışlar sürüyor. Hatta öyle ki bu ürünler o kadar çok satıldığı için firmalar fiyat artışına bile gidiyor. Yani satışların düştüğü filan yok. Tüm bu süreç devam ederken geçtiğimiz ay İsrail ürünlerini uzun süredir boykot kararı aldıklarını duyuran ünlü marketten yeni bir hamle geldi.

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#1
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

9 aydan bu yana İsrail menşeli ürünlerin satışının yasak olduğu, yerli ve milli ürünlere ağırlık verilen Nar Gross Toptan Market'ten 'helal olsun' dedirten bir adım geldi.

#2
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

İsrail'in 9 ay önce Filistin'de başlattığı soykırıma ve insanlık dışı muameleye özellikle Konya'da tepkiler dinmiyor. Konya, Filistin konusunda en fazla hassasiyeti gösteren illerin başında geliyor.

#3
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Filistin ile ilgili her gün farklı bir etkinlik düzenlenirken, boykot da kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Şehirde 14 yıldır hizmet veren ve iki şubesi olan Nar Gross Toptan Market 9 aydır İsrail menşeli ürün satmayarak, bu ürünleri boykot ediyor. Yerli ve milli alternatif ürünleri raflarına dizen markette boykotun devam ettirileceği belirtiliyor.

#4
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Filistin'de yaşanan insanlık dışı vahşete sessiz kalmadıklarını belirten Nar Gross Toptan Market Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Uçar, geçtiğimiz ay Merhaba Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunmuş ve “Bir iş insanı olarak yapmamız gerekenin boykot olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Biz, bu süreçte her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceledik. Vatandaş arkamızda durmasaydı ciro kaybedebilirdik.

#5
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Hatta daha ilerisini söyleyeyim; yaşanacak bir olumsuzluk durumunda Filistin meselesi için iş yerimizi kapatmayı bile göze almıştık. Çok şükür böyle bir tablo hiç olmadı.

#6
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Gelir kaybı yaşamadık. Müşteri sayımız azalmadı. Kârımız düşmedi, personel çıkarmadık. Allah nasip etti, işlerimizde artış bile oldu. Bize 'baskıya dayanamazsınız, batarsınız' dahi dediler” şeklinde konuşmuştu.

#7
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Birçok vatandaş ve sosyal medya kullanıcısı Nar Gross Toptan Market'in boykotu sürdüremeyeceğini söylerken, marketin büyük kayıplar yaşayacağını bekliyordu. Durum öyle olmadı. Nar Gross Toptan Market Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Uçar, 1 Temmuz 2024 itibarıyla tüm çalışanlarına ekonomik gerekçelerden dolayı yüzde 20 oranında ara zam yaptığını duyurdu.

#8
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Uçar, çalışanlarına şunları söyledi: “Değerli çalışma arkadaşlarım; her türlü ticari kaybı ve zararı göze alarak başlattığımız boykot kararından sonra, Rabbimizin inayet ve keremi, sizlerin de emek ve gayretlerinizle işlerimiz bereketlendi elhamdülillah.

#9
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

Bu başarının altında her birinizin ayrı ayrı imzası olduğu inancındayım. Bu vesileyle özverili gayret, sadakat ve desteklerinize bir teşekkür mahiyetinde, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere maaşlarınıza yüzde 20'lik ara zam yapacağımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum. Yapılan bu ara zammın hanelerinize berekete vesile olmasını nizay eder, iyi çalışmalar dilerim.”

#10
Foto - 'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

KAYNAK: MERHABAHABER

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