'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü market daha 1 ay geçmeden öyle bir karar aldı ki...

İsrail ürünleri için boykot çağrısı maalesef tam etkili olmadı. Marketlerde satışlar sürüyor. Hatta öyle ki bu ürünler o kadar çok satıldığı için firmalar fiyat artışına bile gidiyor. Yani satışların düştüğü filan yok. Tüm bu süreç devam ederken geçtiğimiz ay İsrail ürünlerini uzun süredir boykot kararı aldıklarını duyuran ünlü marketten yeni bir hamle geldi.