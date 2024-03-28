Kapalı Çarşı'da Ramazan bereketi

Ramazan ayının kendine has manevi bir ortamı olduğunu belirten Kapalı Çarşı'nın ilk esnafından Nevzat Kızılelma, “Özellikle bizim Elazığ’ımızda bulunan Kapalı Çarşı'mız, bu manevi atmosferi çok iyi yansıtıyor. Hediyelik ürünler olsun, hurma, badem şekeri, yağlı ve peynirli ekmekler Ramazan ayında daha fazla tüketilen ürünlerdir. Rabb'ime binlerce şükürler olsun. İçimiz buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz ve bunun büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz burada bilmiyoruz ki ne yiyip içelim ama Filistin’deki Müslüman kardeşlerimiz çok büyük bir acı içerisindeler, bu da bizi yaralıyor” ifadelerini kullandı.