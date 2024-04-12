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Yaşam
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Kapadokya'da görsel şölen

2024-04-12 19:35:31
Kapadokya'da görsel şölen

Bayram sebebiyle Kapadokya turist akınına uğradı. Tarihi ve turistik yapısıyla dikkat çeken Kapadokya’da sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.

#1
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.

#2
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.

#3
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine renk katıyor.

#4
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

#5
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

#6
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

#7
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

#8
Foto - Kapadokya'da görsel şölen

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