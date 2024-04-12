2024-04-12 19:35:31 Kapadokya'da görsel şölen
Bayram sebebiyle Kapadokya turist akınına uğradı. Tarihi ve turistik yapısıyla dikkat çeken Kapadokya’da sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.
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Bayram sebebiyle Kapadokya turist akınına uğradı. Tarihi ve turistik yapısıyla dikkat çeken Kapadokya’da sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.
Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine renk katıyor.
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