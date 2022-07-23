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Kapadokya'da görsel şölen

2022-07-23 10:48:07
Kapadokya'da görsel şölen

Sabahın erken saatlerinde Nevşehir’in Göreme beldesinde 154 sıcak hava balonu ile birlikte havalanan figürlü balonlar izleyenleri mest etti.

#1
Foto - Bu ana şahitlik etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kapadokya'nın çeşitli vadilerine çıkarak bu ana şahitlik etti. Pasha Ballon firması tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, 3. gününde de sabahın ilk ışıkları ile beraber başladı.

Bu ana şahitlik etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kapadokya'nın çeşitli vadilerine çıkarak bu ana şahitlik etti. Pasha Ballon firması tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, 3. gününde de sabahın ilk ışıkları ile beraber başladı.

#2
Foto - İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye'den 16 farklı figürdeki balonlarla beraber havalanan 154 sıcak hava balonu, gökyüzünü renklendirdi.

İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye'den 16 farklı figürdeki balonlarla beraber havalanan 154 sıcak hava balonu, gökyüzünü renklendirdi.

#3
Foto - Yerli ve yabancı birçok turistin hem izlemek hem de sıcak hava balonlarına binmek için geldiği Kapadokya'nın semaları, balonlar ile doldu.

Yerli ve yabancı birçok turistin hem izlemek hem de sıcak hava balonlarına binmek için geldiği Kapadokya'nın semaları, balonlar ile doldu.

#4
Foto - Görsel şöleni fotoğraflayan vatandaşlar, sıcak hava balonlarını seyrederek unutulmaz bir gün yaşadı. Sıcak hava balonlarına binen turistler de bu görsel şölene havadan eşlik etti.

Görsel şöleni fotoğraflayan vatandaşlar, sıcak hava balonlarını seyrederek unutulmaz bir gün yaşadı. Sıcak hava balonlarına binen turistler de bu görsel şölene havadan eşlik etti.

#5
Foto - 3. Kapadokya Balon festivali bugün akşam saatlerinde Paraşüt gösterileri, Night Glow, ses, ışık gösterilerinin yanı sıra Edis ve Ozan Doğulunun sahne alacakları açık hava konserleri ile devam edecek.

3. Kapadokya Balon festivali bugün akşam saatlerinde Paraşüt gösterileri, Night Glow, ses, ışık gösterilerinin yanı sıra Edis ve Ozan Doğulunun sahne alacakları açık hava konserleri ile devam edecek.

#6
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