Kapadokya'da bayram bereketi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, kayadan oyma veya yöreye özgü taşlarla inşa edilen konaklama tesislerinin daha çok tercih edildiğini aktaran Çakır, şöyle konuştu: "Yoğunluk oldukça fazla. Uzun süredir bayram tatili için arayanlar oluyordu. Şu anda otelimizde yer kalmadı. Bölgedeki diğer tesislere misafirlerimizi yönlendiriyoruz. Kapadokya geniş bir bölge. Bayram tatilinde burayı tercih etmek isteyeneler için mutlaka bir seçenek bulunur. Kapadokya'da aktiviteler çoğaldı. Özellikle aileler için farklı seçenekler var. ATV arazi araçları, deve, at ve balon turlarının yanı sıra yürüyüş ve kültür turları gerçekleştiriliyor. Bölgemiz doğal yapısıyla herkesi cezbeden bir öneme sahip. Ülkemizin zenginliklerini keşfetme açısından bu tatil fırsatını değerlendirip Kapadokya'yı gezmek gerekir."