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Yaşam
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Kapadokya'da bayram bereketi

2023-04-19 17:05:35
Kapadokya'da bayram bereketi

Ara tatil ve Ramazan Bayramı'nın birleşmesiyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu arttı.

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Foto - Kapadokya'da bayram bereketi

Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, bölgedeki konaklama tesislerinde rezervasyon yoğunluğu oluşturdu.

#2
Foto - Kapadokya'da bayram bereketi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların 17 Nisan itibarıyla ara tatile girmesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle bilinen Kapadokya'daki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bölgede hizmet sunan bir otelin sahibi Süleyman Çakır, ramazan ayının son haftasına girilmesiyle yerli konuklardan gelen taleplerin zirve yaptığını belirtti.

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Foto - Kapadokya'da bayram bereketi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, kayadan oyma veya yöreye özgü taşlarla inşa edilen konaklama tesislerinin daha çok tercih edildiğini aktaran Çakır, şöyle konuştu: "Yoğunluk oldukça fazla. Uzun süredir bayram tatili için arayanlar oluyordu. Şu anda otelimizde yer kalmadı. Bölgedeki diğer tesislere misafirlerimizi yönlendiriyoruz. Kapadokya geniş bir bölge. Bayram tatilinde burayı tercih etmek isteyeneler için mutlaka bir seçenek bulunur. Kapadokya'da aktiviteler çoğaldı. Özellikle aileler için farklı seçenekler var. ATV arazi araçları, deve, at ve balon turlarının yanı sıra yürüyüş ve kültür turları gerçekleştiriliyor. Bölgemiz doğal yapısıyla herkesi cezbeden bir öneme sahip. Ülkemizin zenginliklerini keşfetme açısından bu tatil fırsatını değerlendirip Kapadokya'yı gezmek gerekir."

#4
Foto - Kapadokya'da bayram bereketi

Turizmci Serdar Atay da Kapadokya'da turizmin 12 ay boyunca sürdüğünü ancak bayram tatillerinde hareketliliğin arttığını ifade ederek, "Bayram öncesi gelen rezervasyonlarla dolmuş durumdayız. Kapadokya'da bayram tatili her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun geçecek. Yerli ve yabancı turistler var. Üç ay öncesinden online sisteme rezervasyonlar düşüyordu." diye konuştu.

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Foto - Kapadokya'da bayram bereketi

Ürgüp ilçesindeki bir konaklama tesisinin sahibi ve turist rehberi Özkan Güleç ise Kapadokya'daki tesislerde fiyat yelpazesinin geniş olduğunu, her bütçeye uygun tatil imkanı sunulduğunu dile getirdi. Ara tatilin başlamasıyla artan yoğunluğun sürdüğünü, bayram tatilini bölgede geçirmek isteyenlerin rezervasyon konusunda elini çabuk tutması gerektiğini vurgulayan Güleç, şunları kaydetti:

#6
Foto - Kapadokya'da bayram bereketi

"Kapadokya'ya bayramda oldukça yoğun talepler var. Bu dönemlerde son dakika rezervasyonlarını yoğun olarak görüyoruz. Otelimizdeki hareketlilik beklediğimizin üzerinde ama ileriki günlerde taleplerin daha yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Kapadokya'nın genelinde yüzde 95'in üzerinde bir doluluk bekliyoruz. Yabancı misafirlerin de taleplerinin olduğunu biliyoruz. Kapadokya'da her bütçeye hitap edecek konaklama tesisi var. Bölgede üst seviyede hizmet sunulan tesislerin olduğunu biliyoruz, sadece bunlara bakarak Kapadokya'da tatilin pahalı olacağı ön yargısının doğru olmadığını söyleyebiliriz."

#7
Foto - Kapadokya'da bayram bereketi

Güleç, bölgeye gelecek yerli konukların, eğlenceli tur aktiviteleriyle güzel bir tatil imkanı elde edebileceklerini sözlerine ekledi.

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