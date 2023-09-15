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Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

2023-09-15 08:49:14
Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

İmamoğlu korumasında çifte mührü bozdu inşaata devam etti! Boğaz'da orman kanunu: Halk TV patronuna suç duyurusu Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer'deki villasında kaçak yapılaşmayı tam gaz sürdürüyor. Mahiroğlu'nun lüks villasının daha önce hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü hem de İBB'nin inşaatın yapılmaması için mühürlediği ancak çifte mühürü bozarak inşaata devam ettiği ortaya çıktı. Mahiroğlu'nun hukuk tanımaz tutumuna karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün, hem İBB hakkında hem de Mahiroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

#1
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'taki boğaza nazır villasında kaçak yapılaşmaya hız kesmeden devam ediyor. Boğaziçi Öngörünümüne sahip alanda rutin denetimlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül tarihinde Sarıyer Kireçburnu İsak Sokak İzmirli Villalarında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na ait villada kaçak yapılaşmanın devam ettiğini tutanak altına aldı.

#2
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak kaçak yapılaşmanın yıkım işlemlerinin yapılması gereğini belirtti.

#3
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİNE RAĞMEN DEVAM EDİYOR Ancak İBB yönetimi herhangi bir işlem gerçekleştirmedi. İBB yönetiminin ısrarla herhangi bir işlem yapmamasını fırsat bilen Halk TV patronu Mahiroğlu'nun kaçak inşai faaliyetlere çevrede oturanların tüm şikayetlerine rağmen devam ediyor.

#4
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

ÇİFTE MÜHRÜ SÖKTÜ Elde edilen bilgilere göre, geçen yıl kaçak yapılaşma yaptığı tespit edilen Halk TV Patronu Mahiroğlu'nun villası ilk önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

#5
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Sorumluluk sahibi İBB yönetimi ise bakanlığın mühürleme işleminden sonra kamuoyunun ve Sarıyerlilerin artan rahatsızlıkları sonrası mühürleme işlemi yaptı.

#6
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Villa hem bakanlık hem de İBB tarafından kaçak yapılaşmanın tespiti üzerine çifte mühürlendi. Ancak, Mahiroğlu bir süre bekledikten sonra çifte mührü sökerek tekrar kaçak inşaatlara başladı.

#7
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

İBB'DEN KAÇAK BÖLÜMLERİN YIKILMASI İSTENDİ SABAH'ın sıkı takibi sonrası harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri bölgede denetim gerçekleştirdi.

#8
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Kaçak yapılaşmaya devam eden Mahiroğlu'ndan izin belgesi soruldu. Fakat, Mahiroğlu herhangi bir bakanlık ekiplerine herhangi bir inşaat izin ve ruhsat ibraz edemedi.

#9
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Bunun üzerine bakanlık ekipleri, sözlü uyarıdan sonra yazılı ihtarname çekerek kaçak yapılaşmanın durdurulmasını söyledi.

#10
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Bununla da yetinmeyen bakanlık yetkilileri İBB'ye de 'kaçak yapılaşmanın devam ettiğini, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince de denetim yapılmasını ve kaçak bölümlerin derhal yıkılması gerektiğini' aktaran resmi yazı gönderdi.

#11
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Buna rağmen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ekipleri, Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak yapılaşmaya herhangi bir denetim ve işlem gerçekleştirmedi.

#12
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK Bakanlık ekipleri tarafından tekrar yapılan denetimlerde İBB yönetiminin herhangi bir işlem gerçekleştirmediği, ayrıca Mahiroğlu'nun çifte mührü sökerek inşaata hız kesmeden devam ettiği tespit edildi.

#13
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Mahiroğlu'nun hukuk tanımazlığını tutanak altına alan ekipler İBB'yi Boğaziçi öngörünümünde yer alan ve İBB'den sorumluluk sahasındaki villada işlem yapmasını istedi.

#14
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

İBB ekipleri henüz bir yıkım ve mühürleme işlemi gerçekleştirmezken Mahiroğlu'nun hukuk tanımaz tutumuna karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün, hem İBB hakkında hem de Mahiroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

#15
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

İNŞAATIN DIŞ CEPHESİ BİTTİ Mahiroğlu, tüm uyarılara rağmen kaçak inşaatını tamamlamak üzere. İBB yönetiminin görmezden geldiği, Mahiroğlu'nun da huhuk tanımadığı villanın tamamında inşaat yürüttüğü SABAH'ın drone ekibi tarafından görüntülendi.

#16
Foto - Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Mahiroğlu, geçen hafta başladığı, çatı katına ve villanının etrafının boardex ile kaplamasını tamamladığı görüldü. İskelelerinin de söküldüğü ve toplanmayı bekliyor.

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