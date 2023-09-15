Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

İmamoğlu korumasında çifte mührü bozdu inşaata devam etti! Boğaz'da orman kanunu: Halk TV patronuna suç duyurusu Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, Sarıyer'deki villasında kaçak yapılaşmayı tam gaz sürdürüyor. Mahiroğlu'nun lüks villasının daha önce hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü hem de İBB'nin inşaatın yapılmaması için mühürlediği ancak çifte mühürü bozarak inşaata devam ettiği ortaya çıktı. Mahiroğlu'nun hukuk tanımaz tutumuna karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün, hem İBB hakkında hem de Mahiroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.