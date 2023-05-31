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Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

2023-05-31 21:28:52
Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

En korkulan hastalıklardan biri olan kanser, aslında vücutta ortaya çıkmadan önce belirti veriyor. Çoğu zaman önemsenmeyen çoğu zamansa soğuk algınlığıyla karıştırılan kanser, ihmal edildiğinde ciddi sorunlara sebep olabiliyor.Acai meyvesi son dönemlerin ünlü yiyeceklerinden biri. Hatta dünyada süper meyve olarak biliniyor. Uzmanlar, kanser geni taşınsa dahi sağlıklı beslenme ve egzersizle kansere yakalanma riskinin azaltılabileceğini vurguluyor. Bazı besinler kanser hücresini öldürerek ilerlemesini durduruyor. Peki, hangi besinler kanser hücrelerini öldürüyor? İşte mutlaka tüketmeniz gereken, kanserden koruyan besinler...

#1
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

Son yılların en korkulan hastalıklarından biri olan kanser, besinlerin şifalı gücü sayesinde çoğunlukla önlenebiliyor. Yapılan araştırmalara göre, acai meyvesi akciğer kanserine sebep olan kanser hücrelerinin ?'sını öldürüyor. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığı önleyen acai meyvesi, son yılların en şifalı besinleri arasında yer alıyor. İşte birçok hastalığa derman olan acai meyvesinin mucizevi faydaları...

#2
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur. Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı.Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

#3
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE; Kalori: 70 Karbonhidrat: 16 Yağ: 50 Proteinden: 4 A vitamini: 750 IU Kalsiyum: 20mg Sodyum: 10 mg Lif: 2g Şeker: 2g bulunuyor.

#4
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI Acai çileği, tüm meyveler gibi birçok fayda sağlıyor. İşte en önemli yararları… ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.

#5
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

ACAİ İŞTAHI AZALTARAK KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR! Araştırmalara göre, Acai, çoğu insan için kilo vermesin de etkili oldu. Yüksek yağlı diyetlerin olumsuz etkilerini azalttı. Acai, açlık şekerini ve glukozu dengelediği için ek besin görevi görür. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu kabaca günde yaklaşık 450 kişiye kanser teşhisi konduğu anlamına geliyor. Tablo her ne kadar vahim gibi gözükse de, doğru beslenme silahını kullanarak kansere yakalanma riskini azaltmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kanser düşmanı besinleri anlattı.

#6
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

İşte yemeniz ve uzak durmanız gereken besinlerin listesi… İŞİN SIRRI HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ Kanserin oluşumunda genetik faktörlerin de etkisi söz konusu olmakla birlikte sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanımı gibi kalıtsal olmayan faktörler ciddi risk unsurlarıdır. Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) sağlıklı bir diyet eşliğinde ideal kilo korunarak haftada en az 150 dk. orta yoğunlukta egzersiz yapılırsa, yaşam boyu kansere yakalanma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtmiştir. Tabi ki bunların yanı sıra, alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmak da şarttır. Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasallar olduğunu unutmayın. Bu nedenle en iyisi, mevsimin sebze ve meyvelerini tüketmektir. Bunun dışında unlu ve şekerli gıdalardan uzak durulduğu Akdeniz tipi beslenme ve haftada yarım kiloyu geçmeyen et tüketimi, temel diyet prensibi olmalıdır.

#7
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

GÜNDE 3-4 TANE YİYEBİLİRSİNİZ Kanserden korunmada etkili besinler, kolay ulaşılabilir ve hemen hemen hepinizin mutfağında var. • Sarımsak: Sarımsağın aktif bileşeni olan di-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu hem tümör gelişimini engellediği bildirilmektedir. • Omega 3 kaynakları (Hamsi, istavrit, uskumru gibi yüzey balıkları): Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır. • Ceviz: Her gün 3-4 adet tüketilerek bu besinlerin koruyu özelliğinden faydalanılabilir. • Kırmızı meyveler (Yaban mersini, bögürtlen, çilek, siyah üzüm): Yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar gibi kırmızı meyveler, içeriğindeki fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özelliktedir. Günlük meyve tüketiminin ortalama 2-3 porsiyon olduğunu düşünürsek bunun 1 porsiyonunu kırmızı meyvelerden tercih edilmelidir.

#8
Foto - Kanserli hücreyi anında öldürüyor! Bu besini tüketenler kanser yüzü görmüyor! Oturduğunuz yerden şifalanın

• Brokoli/ Brüksel lahanası: Bu sebze gruplarının haftada 3 kez tüketilmesinin kansere karşı koruduğu belirlenmiştir. Brokoli filizlerinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatma etkisi arttırmak için mide hassasiyeti bulunmuyorsa çiğ tüketimi önerilir. • Soya fasulyesi: Soya fasulyesi veya soya filizi östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini önlediğine dair pek çok çalışma vardır. Ancak meme kanserinde kaçınılması gereken besinler grubunda yer almaktadır.

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