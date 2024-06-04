Kansere karşı yeni umut!

Bu çalışmada ileri seviye kanser hastalarının yüzde 60'ının, ilacı 5 yıl kullandıktan sonra hayatta olduğu ve hastalığının ilerlemediği kaydedildi. Araştırmacılar yine genetik mutasyonu hedef alan daha eski bir ilaçta bu oranın yüzde 8 olduğunu belirtiyor. Imfinzi çalışmasının baş araştırmacısı Dr. David Spigel, "Bu sonuçlar gerçekten olağanüstü" diyerek şöyle ekliyor: Akciğer kanseri tedavisinde ileriye doğru atılmış gerçekten büyük bir adım. 2011'de 24 yaşındayken 4. evre akciğeri tanısı alan ve 2015'ten beri Lorbrena'yı kullanan Matt Hiznay, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada "Geleceği yeniden görmek biraz daha kolaylaştı" diyor. Araştırmacılar bu ilerlemelere karşın önlerinde hâlâ uzun bir yol olduğu görüşünde. Çalışmalarda yer almayan akciğer kanseri uzmanı Dr. Lecia Sequist, bundan sonra daha uzun süreli tedavilerin ve bazı hastaların sonunda tedaviyi bırakıp bırakamayacağının araştırılabileceğini söylüyor. Doktorlar, akciğer kanserinin immünoterapi gibi yeni ilaçlara diğer bazı kanserlerden daha iyi yanıt verdiğini belirtiyor. Çalışmalarda yer almayan akciğer kanseri onkoloğu Dr. Lauren Averett Byers ise "Faydayı aylar yerine yıllarla ölçtüğümüz bir şey görmek doğru yönde atılmış muazzam bir adım" ifadelerini kullanıyor.