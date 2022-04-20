Kansere karşı koruyan en iyi 25 besin

Brokoli Brokoli, sağlık için çok önemli bir sebzedir ve prostat, akciğer, kolon, rahim ağzı, pankreas ve meme kanserlerine karşı koruyucu etkisi vardır. Brokoli, kansere karşı sık sık yenmesi gereken bir süper besindir. Kanser olmuş insanlar üzerinde bile iyi etkileri vardır. Araştırmalar, brokoli gibi birçok turpgil sebzeyi yemeklerine dahil eden meme kanserine sahip kadınların, hastalıktan kaynaklanan nüks ve ölüm oranlarının düştüğünü göstermektedir. Bir parça brokoliyi kestiğinizde veya çiğnediğinizde, bir zincirleme reaksiyon başlatırsınız. Mirosinaz adı verilen bir enzim, brokoli hücrelerini parçalar. Bu reaksiyonun bir yan ürünü olan sülforafan ortaya çıkar. Brokoli sülforafan ile doludur, içerdiği kükürt, brokoliye keskin kokusunu ve lezzetini verir. Sülforafan vücuda birçok yönden faydalıdır. Yararlı genlerin aktivitesini engelleyen HDAC adı verilen bir enzimin aktivitesini yok eder. Ayrıca kanser hücrelerinin bölünmesine izin veren liflerin oluşumunu önler ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Sülforafana ek olarak, brokoli fitokimyasallar, lif, folik asit, mineraller ve özellikle A, C ve K vitaminleri bakımından zengindir. Uzmanlar, brokolinin tüm besinsel faydalarından yararlanmak için her gün yaklaşık 150 gram yenilmesini önermektedir.