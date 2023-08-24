2023-08-24 12:06:48 Kanser riskini 4 dakikada yüzde 32 azaltıyor!
Avustralya'daki Sydney Üniversitesi araştırmacılar yoğun fiziksel aktivite ile kanser riski arasındaki ilişkiyi yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmada çarpıcı bir sonuç ortaya çıkarken, Sydney Üniversitesi Profesörü ve araştırmacı Emmanuel Stamatakis detayları paylaştı. İşte detaylar... Sydney Üniversitesi araştırmacıları, günlük yoğun fiziksel aktivite ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceledi. Egzersiz yapmayan 22 binden fazla kişinin 7 yıl boyunca gözlemlendiği araştırmada, günde 4,5 dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin, fiziksel aktiviteyle ilintili kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 32'ye varan oranda azaltabileceği saptandı.