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Sağlık
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Kanser riskini 4 dakikada yüzde 32 azaltıyor!

2023-08-24 12:06:48
Kanser riskini 4 dakikada yüzde 32 azaltıyor!

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi araştırmacılar yoğun fiziksel aktivite ile kanser riski arasındaki ilişkiyi yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmada çarpıcı bir sonuç ortaya çıkarken, Sydney Üniversitesi Profesörü ve araştırmacı Emmanuel Stamatakis detayları paylaştı. İşte detaylar... Sydney Üniversitesi araştırmacıları, günlük yoğun fiziksel aktivite ile kanser riski arasındaki ilişkiyi inceledi. Egzersiz yapmayan 22 binden fazla kişinin 7 yıl boyunca gözlemlendiği araştırmada, günde 4,5 dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin, fiziksel aktiviteyle ilintili kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 32'ye varan oranda azaltabileceği saptandı.

#1
Foto - Kanser riskini 4 dakikada yüzde 32 azaltıyor!

YAŞ ORTALAMASI 62 Araştırmacılar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fiziksel aktiviteyle ilintili olduğunu bildirdiği 13 kanser türüne yönelik incelemelerin yanı sıra katılımcıların genel kanser riski oranlarını da gözlemledi. Araştırmada kanser geçmişi olan kişiler yer almadı. Çalışmaya katılan kişilerin aktiviteleri, hareketi ölçen ve bileğe takılabilir cihazlar sayesinde takip edildi. Boş zamanlarında egzersiz yapmayan ve haftada ortalama 1 defa yürüyüş yapanların gözlemlendiği araştırmanın yaş ortalaması 62 olarak kaydedildi.

#2
Foto - Kanser riskini 4 dakikada yüzde 32 azaltıyor!

EGZERSİZ YOKSA KANSER RİSKİ VAR Sydney Üniversitesi Profesörü ve araştırmacı Emmanuel Stamatakis, daha önceki araştırmaların egzersiz yapmayan kişilerin kanser riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koyduğunu belirterek, bu araştırmada "profesyonel olmayan yoğun egzersiz" biçimlerine odaklanıldığını aktardı.

#3
Foto - Kanser riskini 4 dakikada yüzde 32 azaltıyor!

Stamatakis, "Orta yaşlı insanların çoğunun düzenli egzersiz yapmamasının onları artan kanser riskiyle karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Ancak fiziksel aktivite takip cihazları gibi teknolojilerin ortaya çıkmasıyla günlük yaşamdaki kısa süreli fiziksel aktivitelerin etkisini inceleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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