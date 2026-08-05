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Dünya
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Yeniakit Publisher
Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

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Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

Bilim adamları Antartika'ya yakın bölgede bulunan kan şelalesinde yaptığı araştırmada mikroskopik canlılardan oluşan bir topluluk keşfetti.

#1
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

Bu bulgunun, deniz suyunun Antarktika'nın eski dönemlerinde vadiye girmiş ve buzul altında hapsolmuş olabileceğini gösterdiğine dikkati çeken araştırmacılar, şelalede kıtanın geçmişine ışık tutacak biyolojik ipuçlarının mevcut olabileceğini ortaya koydu.

#2
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

ABD'de araştırmacılar, Antarktika kıtasında bir buzuldan kırmızı renkte akan Kan Şelalesi yakınlarında dikkat çeken bir keşfe imza attı.

#3
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

"167 ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ, MOLEKÜLER KANITLARA ULAŞILDI"

#4
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

ABD'deki California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, Antarktika'da Taylor Buzulu'ndan demir bakımından zengin tuzlu suyu nedeniyle kırmızı renkte akan Kan Şelalesi'ne yönelik çalışma yürüttü.

#5
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

Buzulun bitiş noktası yakınlarından ve şelalenin döküldüğü vadideki farklı habitatlardan toplanan 167 örneği analiz eden araştırmacılar, numunelerdeki organizmaları tespit etmek ve aktif olup olmadıklarını anlamak için RNA inceleme yöntemi kullandı.

#6
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

Araştırmacılar, buzulun bitiş noktası yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarına rastladı.

#7
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

"KITANIN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK İPUÇLARI MEVCUT OLABİLİR" Bu bulgunun, deniz suyunun Antarktika'nın eski dönemlerinde vadiye girmiş ve buzul altında hapsolmuş olabileceğini gösterdiğine dikkati çeken araştırmacılar, şelalede kıtanın geçmişine ışık tutacak biyolojik ipuçlarının mevcut olabileceğini ortaya koydu.

#8
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

Araştırmacılar ayrıca örnekler arasında fotosentez, stres tepkileri, hücresel onarım ve tuzlu koşullarda hayatta kalma ile bağlantılı gen aktivitesine sahip aktif ökaryotlara da rastladı.

#9
Foto - Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı!

Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlandı./ kaynak: haber7

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