Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu
Savaşta işler çığrından çıkarken taraflar artık bazı kritik isimleri direkt olarak hedef almaya başladı. Ünlü savunma devinin müdürüne saldırı düzenlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savaşta işler çığrından çıkarken taraflar artık bazı kritik isimleri direkt olarak hedef almaya başladı. Ünlü savunma devinin müdürüne saldırı düzenlendi.
Rusya'nın Yekaterinburg bölgesinde bir aracın patlaması sonucu, Rus insansız hava aracı üreticisi Uraldronzavod şirketinin müdürü Vladimir Tkaçuk ağır yaralandı, sürücüsü ise yaşamını yitirdi.
Kommersant gazetesinin ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, patlama Tkaçuk'un bulunduğu araçta meydana geldi.
Rus devlet haber ajansı TASS da acil servis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Vladimir Tkaçuk'un yoğun bakımda tedavi altında olduğunu aktardı.
Yetkililer, patlamanın nedeni veya olayla ilgili olası soruşturma hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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