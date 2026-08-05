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Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu

Savaşta işler çığrından çıkarken taraflar artık bazı kritik isimleri direkt olarak hedef almaya başladı. Ünlü savunma devinin müdürüne saldırı düzenlendi.

#1
Foto - Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu

Rusya'nın Yekaterinburg bölgesinde bir aracın patlaması sonucu, Rus insansız hava aracı üreticisi Uraldronzavod şirketinin müdürü Vladimir Tkaçuk ağır yaralandı, sürücüsü ise yaşamını yitirdi.

#2
Foto - Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu

Kommersant gazetesinin ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, patlama Tkaçuk'un bulunduğu araçta meydana geldi.

#3
Foto - Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu

Rus devlet haber ajansı TASS da acil servis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Vladimir Tkaçuk'un yoğun bakımda tedavi altında olduğunu aktardı.

#4
Foto - Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu

Yetkililer, patlamanın nedeni veya olayla ilgili olası soruşturma hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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