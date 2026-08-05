Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı
Ticaret savaşların savunma alanına yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 6 savunma şirketine yaptırım kararı alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ticaret savaşların savunma alanına yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 6 savunma şirketine yaptırım kararı alındı.
Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak yeni yaptırım paketini kamuoyu ile paylaştı.
Pekin ile Washington yönetimleri arasındaki ilişkiler ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla gerilirken Çin, bu adımlara karşılık verdi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre ABD'nin aldığı kararlara karşılık 6 Amerikan şirketine yaptırım uygulanacak. Çin yönetimi ayrıca ABD'ye yönelik İHA ihracatının yasaklanmasına karar verdi. Yeni düzenlemelerin, Washington yönetiminin Çin dronlarına yönelik ithalat yasağı ve Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlara karşılık alındığı bildirildi.
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