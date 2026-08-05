  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savunma sanayi devinin müdürüne suikast! Aracı havaya uçuruldu Ticarette kavşak noktası Sınırdan her gün binlerce tır giriş çıkış yapıyor Türkiye'ye düşmanlık etmenin işe yaramayacağını duyurmuşlardı: Ve masaya oturup Ankara ile anlaştılar Köpeğine saldırınca gözü döndü: Pitbull sahibine bıçaklı saldırı! Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı Ronaldo garajının kapılarını ilk kez açtı! Görenler küçük dilini yuttu! %87 nem Antalya’yı pusa boğdu! Kanlı şelalenin sırrı çözüldü! Bakın buzun altından ne çıktı! Asla eksik etmeyin: Vücudu kansere karşı koruyor... Damar sertliğini önlüyor
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı

Ticaret savaşların savunma alanına yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 6 savunma şirketine yaptırım kararı alındı.

#1
Foto - Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı

Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak yeni yaptırım paketini kamuoyu ile paylaştı.

#2
Foto - Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı

Pekin ile Washington yönetimleri arasındaki ilişkiler ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla gerilirken Çin, bu adımlara karşılık verdi.

#3
Foto - Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.

#4
Foto - Misilleme geldi: İHA yapan 6 savunma devine yaptırım kararı alındı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre ABD'nin aldığı kararlara karşılık 6 Amerikan şirketine yaptırım uygulanacak. Çin yönetimi ayrıca ABD'ye yönelik İHA ihracatının yasaklanmasına karar verdi. Yeni düzenlemelerin, Washington yönetiminin Çin dronlarına yönelik ithalat yasağı ve Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlara karşılık alındığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!
Gündem

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden isimlerin başını çeken Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski çalışanı olduğunu iddia ede..
Ailesi mezarlık katliamı sonrası ilk kez konuştu! Bakın neyi önerdi
Gündem

Ailesi mezarlık katliamı sonrası ilk kez konuştu! Bakın neyi önerdi

Batman'da Görege ve Direk aileleri arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili Görege ailesi Batman Sonsöz Genel..
Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar
Kadın - Aile

Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar

Çöp diye attığınız bu sebzenin sapı oysa basurun bir numaralı düşmanıymış. İşte, patlıcan sapının basur üzerindeki inanılmaz etkileri ile il..
Kafaları değil elleri ve ağızları çalışıyor! İBB’nin güvenliğinden gazeteciye saldırı
Gündem

Kafaları değil elleri ve ağızları çalışıyor! İBB’nin güvenliğinden gazeteciye saldırı

CHP’nin eline geçtiği günden veri İstanbul’a kan kusturan İBB, şimdi de basını mensuplarına darp ile gündeme gelmeye başladı. İBB'nin bitmes..
8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu
Aktüel

8 dönümlük yumurta tesisi alevlere teslim oldu! Milyonlarca liralık zarar oluştu

Manisa Turgutlu'da yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, işletmenin büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.
Gül üzerindeki böceklere çözüm olarak bunu yapanlar: Kasa kasa ilaç için kapı kapı dolanmayacak
Kadın - Aile

Gül üzerindeki böceklere çözüm olarak bunu yapanlar: Kasa kasa ilaç için kapı kapı dolanmayacak

Gül üzerinde böceklere çözüm olarak organik evde hazırlayabileceğiniz yapımı kolay küçük gül üzerindeki özellikle tomurcuk kısmında oluşan b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23