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Ekonomi
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Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na yönelik geçici bir anlaşma sağlanabileceği beklentisi, enflasyonist baskıları azaltarak altın fiyatlarında sert bir tırmanışa yol açtı.

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Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir anlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler enflasyon endişelerini hafifletirken, altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Gün içerisinde yüzde 4'ten fazla değer kazanan altının ons fiyatı 4 bin 200 doları görürken, gümüş de 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

DİPLOMASİ RÜZGARI ENFLASYON ENDİŞELERİNİ HAFİFLETTİ Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini yeniden normale döndürmeye yönelik geçici bir anlaşma ihtimali, piyasalarda enflasyonist baskıların azalacağı beklentisini kuvvetlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma olasılığının zayıflamasıyla birlikte altın, yükseliş serisini üst üste üçüncülüğüne taşıdı. Katar yönetimi, Hürmüz'deki trafiğin normale dönmesini sağlayacak bir taslak metnin hazırlandığını bildirirken; Axios, Washington, Tahran ve Umman'ın anlaşmaya varmak üzere olduğunu ve ABD'nin kısa süre içinde resmi bir duyuru yapmasının beklendiğini aktardı.

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Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

ONS ALTIN 4.200 DOLARI GÖRDÜ Diplomatik adımların etkisiyle kıymetli maden piyasalarında sert yükselişler kaydedildi:

#4
Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

Ons Altın: Gün içinde yüzde 4'ü aşan bir primle 4.200 dolar seviyesine kadar çıktı.

#5
Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

Gümüş: Yüzde 4'e yakın bir artış kaydederek 62,22 dolar seviyesine tırmandı ve 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

#6
Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

Diğer Metaller: Platin ve paladyum da değer kazanan diğer kıymetli madenler arasında yer aldı.

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Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

SAVAŞIN BASKILADIĞI ALTINDA ÇİN DESTEĞİ Şubat ayı sonlarında tırmanan ABD-İran gerilimi, enerji fiyatlarını tırmandırarak küresel enflasyonu körüklemiş ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişesiyle altın fiyatlarında sert düşüşlere yol açmıştı. Buna rağmen Fed, son toplantısında para politikasında değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutmuştu.

#8
Foto - Piyasalarda diplomasi rüzgarı! Altın fiyatlarında dev sıçrama!

Son haftalarda Çinli kurumsal yatırımcıların külçe altına yönelmesi, fiyatların ons başına 4 bin dolarlık kritik psikolojik eşiğin üzerinde kalmasına zemin hazırladı. Orta Doğu'da atılan barış adımları ise altın fiyatlarındaki toparlanma ivmesini hızlandırdı.

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