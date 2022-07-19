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Kangal Termik Santrali'nde iş bırakma eylemi

2022-07-19 16:11:11
Kangal Termik Santrali'nde iş bırakma eylemi

Kangal Termik Santrali'nde çalışan 460 işçi, ücret artışı talebiyle iş bırakma eylemi başlattı.

#1
Foto - İşçiler, maaşlarına zam alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma kararı alarak, santral önünde beklemeye başladı. Termik santral önüne gelerek işçilere destek veren Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, yetkililerle yaptıkları ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadıklarını kaydetti. Apaydın,

İşçiler, maaşlarına zam alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma kararı alarak, santral önünde beklemeye başladı. Termik santral önüne gelerek işçilere destek veren Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, yetkililerle yaptıkları ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadıklarını kaydetti. Apaydın, "Haklı mücadelemizde bir sonuç alamayacağımızı gördük. Buradaki müdürlerin elinden bir şey gelmiyor. Üst düzey yetkililerle görüşeceğiz. İnşallah görüşmelerimizden olumlu sonuç alırız." dedi.

#2
Foto - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Sivas Şube Sekreteri Harun Çelik ise sıkıntılı sürecin bir an önce işçiler lehine sonuçlanmasını beklediklerini dile getirerek,

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Sivas Şube Sekreteri Harun Çelik ise sıkıntılı sürecin bir an önce işçiler lehine sonuçlanmasını beklediklerini dile getirerek, "Bu işi çözecek kişiler de işveren ve yetkililerdir. Bizim burada yapmamız gereken sendika ve işverenin ortak noktada buluşmasıdır. İşçilerimizin maddi manevi beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Şu an işveren işletmeyi durdurdu. Bu süreci biz istemedik, işçilerimiz de istemedi. Alınan ücretlerin yetersizliği nedeniyle bu durum oluştu." dedi.

#3
Foto - Jandarma ekipleri eylem nedeniyle santral önünde güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri eylem nedeniyle santral önünde güvenlik önlemi aldı.

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