Kangal Termik Santrali'nde iş bırakma eylemi

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Sivas Şube Sekreteri Harun Çelik ise sıkıntılı sürecin bir an önce işçiler lehine sonuçlanmasını beklediklerini dile getirerek, "Bu işi çözecek kişiler de işveren ve yetkililerdir. Bizim burada yapmamız gereken sendika ve işverenin ortak noktada buluşmasıdır. İşçilerimizin maddi manevi beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Şu an işveren işletmeyi durdurdu. Bu süreci biz istemedik, işçilerimiz de istemedi. Alınan ücretlerin yetersizliği nedeniyle bu durum oluştu." dedi.