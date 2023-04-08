Kandil Kılıçdaroğlu'na destek verince CHP'liler rotayı Memleket Partisi'ne çevirdi

"ORTAK OLMAKTAN UZAKLAR" "Kılıçdaroğlu, olağanüstü sakin olduğu için Gandhi'ye benzetiliyor. Hatta hafif bir fiziksel benzerlik de var" denilen analizde, Kılıçdaroğlu'na ortaklarını yanında tutabilmek için önerilerde bulunuldu: "Müttefiklerini yanında tutmak için Kılıçdaroğlu'nun başka bir tarihi figüran liderlik becerilerine ihtiyacı olacak: Abraham Lincoln. İç savaş sırasında Amerikan başkanı tarafından yönetilen rakipler takımı gibi, dört Türk de ortak olmaktan uzaktır: Her biri başkan olma umutları beslemiştir."