2023-04-08 13:58:42 Kandil Kılıçdaroğlu'na destek verince CHP'liler rotayı Memleket Partisi'ne çevirdi
CHP'nin içindeki Atatürkçüler, ulusalcılar, HDP ve PKK'dan rahatsız olan CHP'liler rotayı Memleket Partisi'ne ve Muharrem İnce'ye çevirdi. HDP'nin aday çıkarmayarak Masa'daki varlığının resmileşmesi hem İYİ Parti hem CHP'de kan kaybına yol açtı. Özellikle CHP'nin içindeki Atatürkçüler, ulusalcılar, HDP ve PKK'dan rahatsız olan CHP'liler rotayı Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne kırmaya başladı