Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş yaşanıyor... Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya'da ayrılıklar da peş peşe geliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 3 yıldız oyuncunun biletini keserken, o ismin yeni takımı de belli oldu.