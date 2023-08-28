  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ŞOK’ta şoka sokacak indirim! İğneden ipliğe her şeyin fiyatını düşürdüler! O günü kaçıran, dizlerini dövecek

Tuncay Şanlı üstüne basa basa uyardı! Arda için çok konuşulacak iddia! İşte yeni yatırımı...

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Baş ağrısı için o ilacı sakın içmeyin! Bunu yapan, hapı çok fena yutar

Altay Bayındır transferi yattı mı? İşte bilinmeyen gerçekler...

Ortalığı ayağa kaldıran çıkış bu olsa gerek: Kör ölür badem gözlü olur...

Ağır tonajlı araçlardan bezen mahalleli yolu trafiğe kapattı

Avrupa ülkesinden ortalığı ayağa kaldıran çıkış: Türkiye'ye yalvarmaktan utanmamalıyız

Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Galatasaray, Fenerbahçe'den Fred'in rövanşını alıyor! Hayatının şokunu yaşadılar...

O iş ilanına tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Sana her şey müstahak
Spor
17
Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

2023-08-28 16:07:39
Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş yaşanıyor... Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya'da ayrılıklar da peş peşe geliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 3 yıldız oyuncunun biletini keserken, o ismin yeni takımı de belli oldu.

#1
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş yaşanıyor...

#2
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

#3
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya'da ayrılıklar da peş peşe geliyor.

#4
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Teknik direktör İsmail Kartal, 3 yıldız oyuncunun biletini keserken, o ismin yeni takımı de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, bu sezon birçok yıldızı kadrosuna kattı.

#6
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

La Gazzetta dello Sport, Portekizli oyuncu Miguel Crespo ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

#7
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Fenerbahçe ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Crespo için Serie A ekibi Genoa devreye girdi.

#8
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Haberde yer alan detaylara göre Genoa, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

#9
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Fenerbahçe'nin bu transferden ne kadar bonservis bedeli alacağı belli değil.

#10
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderen sarı-lacivertlilerde iki isim daha takımdan gönderilecekler listesine eklendi.

#11
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Fenerbahçe, geçen sezon istediği verimi alamadığı tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'e de kulüp arıyor.

#12
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

31 yaşındaki oyuncunun 1 sezon daha sözleşmesi bulunurken sarı-lacivertliler kiralama da dahil olmak üzere tüm opsiyonları değerlendiriyor.

#13
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Norveçli oyuncu ise yıllık ücreti olan 1 milyon Euro'yu veren bir takım çıkması halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

#14
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Joshua King'in yanı sıra Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına karar verilen bir başka isim ise Luan Peres...

#15
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Sürekli sakatlıklar yaşayan ve yeni sezonda bu riske girmek istemeyen Kanarya'da Luan Peres'ten kendine takım bulunması istendi.

#16
Foto - Kanarya'da şok ayrılık! İsmail Kartal 3 ismin biletini kesti... Birçok ülke kapımızı çalacak

Eğer Peres'in ayrılığı gerçekleşirse, Fenerbahçe savunma bölgesine de bir takviye yapacak.

Roberto Carlos'tan Türkiye tepkisi: Çok yazık
Spor

Roberto Carlos'tan Türkiye tepkisi: Çok yazık

Brezilyalı sol bek Robero Carlos, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine ilişkin çıkan sözlerinin kendisine ait olmadığını söyledi.
Medya

"Bunu yapmak boru değil"! Erdoğan öyle bir şey yaptı ki...

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, mevcut siyasi aktörlerin hiçbirisinin Tayyip Erdoğan’ın alternatifi olmadığını belirtti. ..
ABD'li senatörden Türkiye'ye skandal tehdit! Rumlardan madal bile almıştı
Gündem

ABD'li senatörden Türkiye'ye skandal tehdit! Rumlardan madal bile almıştı

Türkiye'nin Yunanistan ve GKRY'ye karşı 'saldırgan' davrandığını öne süren ABD'li senatör Bob Menendez, 'İlişkimizde bazı önemli zorluklar y..
Şok açıklamalar ve ifşa! Dilipak'ın Yahudi din adamıyla ne alıp veremediği var?
Gündem

Şok açıklamalar ve ifşa! Dilipak'ın Yahudi din adamıyla ne alıp veremediği var?

Yahudi bir din adamının Taksim Camii Konferans salonunda seminerde konuşmacı olması Dilipak'ı neden rahatsız etti? Dilipak'ın ''dindar'' bir..
Ödemeyen aracını satamayacak!
Otomotiv

Ödemeyen aracını satamayacak!

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve ..
O iddia gündemi sarstı! Yabancı istihbarat örgütleri Türkiye’de bunu yapacak
Medya

O iddia gündemi sarstı! Yabancı istihbarat örgütleri Türkiye’de bunu yapacak

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Türkiye’de, ırkçılığı, yabancı nefretini, hatta din düşmanlığını içeren çarpık milliyetçiliğin yükseli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23