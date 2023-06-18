2023-06-18 09:19:24 Kanada’daki yangınlar New York’u etkiledi
Kanada’da devam eden yangınlar, ABD’nin New York eyaletinin hava kalitesini olumsuz etkiledi.
Kanada’da devam eden yangınlar, ABD’nin New York eyaletinin hava kalitesini olumsuz etkiledi.
Kanada'dan gelen duman ABD'nin New York eyaletinin hava kalitesini bir kez daha etkiledi.
Çevre Koruma Ajansı'nın 17 Haziran Cumartesi günkü AirNow haritasına göre saat 19:00 itibariyle hava kalitesi "hassas gruplar için sağlıksız" olarak değerlendirildi.
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