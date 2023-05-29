Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

5) Kırmızı Biber! Tıpkı zerdeçal gibi toz kırmızı biber de etkili bir kan sulandırıcı işlevi görmektedir. Kırmızı biber, içeriğinde bulunan kapsaisin adlı madde sayesinde kanda pıhtılaşmaya engel olur ve kan dolaşımını olumlu yönde düzenler. Aynı zamanda kılcal damarlar için güçlendirici etkisi olduğu bilinen kırmızı biber, kan basıncını düzenler ve kolesterol oranını da dengeler. 6) Kızılcık Meyvesi! Kan sulandırıcı gıdalar arasında kendine has tadıyla kızılcık meyvesi de bulunmaktadır. Gündelik hayatta çok sık tercih edilmeyen fakat güçlü bir etkiye sahip olan kızılcık meyvesi, kan sulandırıcı açıdan ideal bir takviye olabilir. İster taze, ister kurutulmuş şekilde tercih edeceğiniz kızılcık meyvesi sayesinde kalp sağlığınızı koruyabilir, kanın vücuttaki dolaşım kıvamında bir denge sağlayabilirsiniz. Kan sulandırıcı şifalı bitkiler kullanılırken doz da çok önemlidir, her şeyin fazlasının zararlı olabileceğini unutmayın. 7) Üzüm! Kan sulandırıcı besinler hangileridir sorusuna bir yanıt da üzümdür. Doğal üzüm kan sağlığına iyi gelir. Söz konusu kanı sulandırmaksa meyvelerin güçlü etkisini göz ardı etmek mümkün değil! Kan sulandıran besin arıyor ve meyveleri de seviyorsanız üzümü tercih edebilirsiniz. Vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan üzüm, tazesi ya da kurusuyla ara öğünlerde atıştırabileceğiniz kan sulandırıcı meyveler arasında ilk sıralarda yer alır. Fakat aşırı tüketim sonucunda bu meyvelerin kanda gereğinden fazla sulanma yapacağı da unutulmamalıdır.