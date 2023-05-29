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Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

2023-05-29 15:06:46
Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

Kan Sulandırıcı Etkili En Doğal Yöntemler! Günlük hayatta meydana gelen vücut ağrıları, sancılar ya da kramplar eğer önlem alınmazsa bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Vücudun bazı sağlık sorunları yaşamasının en önemli nedeni ise, kan dolaşımının normalden farklı ya da düzensiz şekilde seyretmesidir. Özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda tüm bir dolaşım sistemi olumsuz etkilenir ve pıhtılaşma meydana gelebilir. İşte bu nedenle bir doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda var.

#1
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

1) Sarımsak! Kan sulandırıcı besinler nelerdir denince akla ilk gelen şey bin derdi kovan sarımsaktır. Çok eski ve köklü bir tedavi edici olarak bilinen sarımsak, kan sulandırıcı besinlerin en etkili yöntemlerinden birisidir. Doğrudan kan sulandırıcı işlevi gören sarımsak, aynı zamanda vücuttaki kan akışını rahatlatır ve kalp krizi ya da tansiyon gibi problemleri ortadan kaldırır. İçeriğindeki doğal bileşenler ve antioksidan özelliği ile güçlü bir etkiye sahip olan sarımsak sayesinde siz de vücudunuzdaki zararlı etkileri doğal yoldan ortadan kaldırabilirsiniz. Doğal kan sulandırıcı besinler arasında bulunan sarımsağı kokusundan dolayı çok tüketmek istemiyorsanız yedikten sonra karanfil alarak doğal şekilde ağız kokusunu azaltabilirsiniz.

#2
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

2) Zeytinyağı! Doğal kan sulandırıcılar arasında hem yemeklere hem salatalara lezzet katan zeytinyağı da vardır. Zeytinyağı bitkisel kan sulandırıcı olarak nitelendirilmektedir. Son yıllarda alternatif tıp alanında adını sıklıkla duyuran zeytinyağı, kanın incelmesinde önemli bir rol oynar. Zeytinyağında bulunan polifenol adlı maddeler, farklı şekillerde bölünerek kanın pıhtılaşmasını engeller ve yeniden düzeni sağlar. Aynı zamanda doğal yöntemlerle elde edilen zeytinyağı antioksidan içeriği en yüksek olan besin özelliği taşımaktadır.

#3
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

3) Zerdeçal! Zerdeçalın çok eski zamanlardan günümüze kadar önemli bir tıbbi yardımcı olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Her ne kadar içeriği çok fazla bilinmiyor olsa da zerdeçal, kötü kolesterolün kan damarlarında birikmesini önler ve kanın katılaşmasına engel olur. Aynı zamanda yemeklerde de düzenli olarak kullandığınız zerdeçal, uzmanlar için doğrudan kan sulandırıcı etki göstermektedir. Organik kan sulandırıcı arıyorsanız zerdeçalı deneyebilirsiniz.

#4
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

4) Papatya – Ekinezya – Karanfil Çayı! Kan sulandırmak için ne içilir, doğal içecekler neler olabilir diyenleri buraya alalım! Kan sulandırıcı beslenme listenize uygun bitki çaylarını da eklemeniz önerilmektedir. Kan sulandırıcı bitki çayları mis gibi kokularıyla tüm yorgunluğunuzu stresinizi de alırlar. Bitkisel yönü kuvvetli olan otlar ya da çayların doğru kullanımda kan dolaşımını düzenleyici faydası oldukça fazladır. Bu çaylar doğru kullanımda kanda belirli oranda incelmeyi sağlar. Ancak aşırı ya da dikkatsiz kullanımda ise bu dengeyi bozabilir ve tehlikelere yol açabilir. Siz de bitkisel çayları tüketmeyi seviyorsanız ve aynı zamanda bu yöntemi denemek istiyorsanız, doktorunuza danışmayı unutmayın!

#5
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

5) Kırmızı Biber! Tıpkı zerdeçal gibi toz kırmızı biber de etkili bir kan sulandırıcı işlevi görmektedir. Kırmızı biber, içeriğinde bulunan kapsaisin adlı madde sayesinde kanda pıhtılaşmaya engel olur ve kan dolaşımını olumlu yönde düzenler. Aynı zamanda kılcal damarlar için güçlendirici etkisi olduğu bilinen kırmızı biber, kan basıncını düzenler ve kolesterol oranını da dengeler. 6) Kızılcık Meyvesi! Kan sulandırıcı gıdalar arasında kendine has tadıyla kızılcık meyvesi de bulunmaktadır. Gündelik hayatta çok sık tercih edilmeyen fakat güçlü bir etkiye sahip olan kızılcık meyvesi, kan sulandırıcı açıdan ideal bir takviye olabilir. İster taze, ister kurutulmuş şekilde tercih edeceğiniz kızılcık meyvesi sayesinde kalp sağlığınızı koruyabilir, kanın vücuttaki dolaşım kıvamında bir denge sağlayabilirsiniz. Kan sulandırıcı şifalı bitkiler kullanılırken doz da çok önemlidir, her şeyin fazlasının zararlı olabileceğini unutmayın. 7) Üzüm! Kan sulandırıcı besinler hangileridir sorusuna bir yanıt da üzümdür. Doğal üzüm kan sağlığına iyi gelir. Söz konusu kanı sulandırmaksa meyvelerin güçlü etkisini göz ardı etmek mümkün değil! Kan sulandıran besin arıyor ve meyveleri de seviyorsanız üzümü tercih edebilirsiniz. Vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan üzüm, tazesi ya da kurusuyla ara öğünlerde atıştırabileceğiniz kan sulandırıcı meyveler arasında ilk sıralarda yer alır. Fakat aşırı tüketim sonucunda bu meyvelerin kanda gereğinden fazla sulanma yapacağı da unutulmamalıdır.

#6
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

8) Limon! Kan sulandırıcı besinler limon da içeriyor mu sorusunun cevabı evettir. Kan sulandırıcı besinler İbrahim Saraçoğlu tarafından da araştırılan bir başlıktır. İbrahim Saraçoğlu kanda pıhtılaşma sorununa karşı limon suyunu önermektedir. Yarım bardak suya ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı limon suyunu her gün düzenli tüketebilirsiniz. Kanı en çok ne sulandırır diye düşünüyor ve ekşi tadı seviyorsanız limonu ve limon suyunu tüketmeniz gayet keyifli bir seçenek olacaktır. 9) Ananas! Ananas içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde kan dolaşımını ideal seviyeye taşır. Antioksidan özelliği ile vücuttan zararlı maddelerin atımını kolaylaştırır. Kan sulandırıcı meyveler arasında yer aldığı için doktor onayı ile tüketilebilir.

#7
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

10) Somon, Hamsi! Yüksek oranda omega 3 yağ asitleri içeriğine sahip balıklar ve özellikle somon, hamsi kan sulandırıcı gıdalar arasında yer alır. Omega 3 başlı başına kan sulandırıcı etki taşır. Damar içinde pıhtı oluşumunu engeller.

#8
Foto - Kan sulandırıcı besinler: Şifa kaynağı 12 yiyecek, içecek! Bu Vitamin depoları, adeta fışkırıyor! Bakın altın değerinde

11) Zencefil! Yüksek C vitamini içeriğiyle zencefil, göğüs ağrısı için doktor onayı ile tercih edilebilir. Özellikle çayında bulunan B3, B6, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum gibi mineraller insan sağlığı için faydalıdır. Kan dolaşımını hızlandırır. 12) Avokado! Yüksek E ve K vitamini içeriğine sahip avokado, kan sulandırıcı doğal besinler arasında yer alır. Tüketiminde aşırıya kaçmamak önemlidir.

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