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Kan emicilere operasyon

2022-11-10 17:33:31
Kan emicilere operasyon

Kırklareli’de polis ekiplerince tefecilere yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Kan emicilere operasyon

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı.

#2
Foto - Kan emicilere operasyon

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz KOM Grup Amirliğince, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; E.A., R.H.A. ve yanlarında çalışan S.C.Ç., S.V. ve A.S.Y. isimli şahıslara yönelik teknik takip başlatıldı.

#3
Foto - Kan emicilere operasyon

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 22 senet, imzalı ikamet satış sözleşmesi, 133 bin 980 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 88 mermi ve 8 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

#4
Foto - Kan emicilere operasyon

Operasyonda; E.A., R.H.A., S.V. ve S.C.Ç. gözaltına alındı.

#5
Foto - Kan emicilere operasyon

Operasyona ilişkin görüntüler...

#6
Foto - Kan emicilere operasyon

Operasyona ilişkin görüntüler...

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